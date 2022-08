Władze Iranu: mamy możliwości zbudowania bomby atomowej, ale nie planujemy

Iran ma techniczne możliwości zbudowania bomby atomowej, ale takiego programu nie ma na agendzie - zapewniał w poniedziałek Mohammad Eslami, szef państwowej organizacji ds. energii nuklearnej. Tymczasem irańskie MSZ nie wyklucza, że "w niedalekiej przyszłości" będzie w stanie "dojść do konkluzji w sprawie terminu nowej rundy negocjacji nuklearnych".

Mohammad Eslami, cytowany przez półoficjalną irańską agencję Fars, powtórzył komentarz wygłoszony w lipcu przez Kamala Kharraziego, doradcę Najwyższego Przywódcy Islamskiej Republiki Iranu Alego Chameneiego - przypomniał Reuters. Ówczesne uwagi Kharraziego sprowadzały się do sugestii, że Iran może być zainteresowany stworzeniem broni jądrowej, czemu przez długi czas w Teheranie zaprzeczano.

Nowa propozycja porozumienia nuklearnego z Iranem

Obecnie Iran wzbogaca uran do 60 proc. materiału rozszczepialnego, stosowanego jako paliwo jądrowe w reaktorach jądrowych oraz do budowy bomb atomowych. Jest to znacznie powyżej 3,67 proc. ustalonych w ramach porozumienia nuklearnego z Teheranu z 2015 roku.