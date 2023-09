Więzienie za "niewłaściwy" ubiór, grzywna za "promowanie nagości". Parlament przyjął ustawę

Ustawa została przyjęta przez irański parlament w środę głosami 152 do 34. Na jej mocy kobiety nienoszące hidżabu w miejscach publicznych będą podlegać karze "czwartego stopnia" i mogą trafić do więzienia na okres od pięciu do nawet 10 lat lub otrzymać grzywnę w wysokości 180-360 mln irańskich riali (18,5 tys.-37 tys. zł). W Iranie, gdzie zgodnie z prawem kobiety muszą zakrywać włosy i ciało, obecnie kara ta wynosi od 10 dni do dwóch miesięcy pozbawienia wolności lub przyznawana jest grzywna od pięciu tysięcy do 500 tys. riali (ok. 50 zł).