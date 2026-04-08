Groźba "końca cywilizacji", interwencja Pakistanu, zawieszenie broni. Nagły zwrot w wojnie

Radość w Iranie po ogłoszeniu zawieszenia broni
Trump ogłasza zawieszenie broni z Iranem
Źródło: TVN24
Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że zgodził się na pakistańską propozycję dwutygodniowego zawieszenia broni z Iranem pod warunkiem, że Teheran otworzy cieśninę Ormuz. Iran zapowiedział, że pozwoli na żeglugę tym szlakiem "w koordynacji z siłami zbrojnymi" swojego kraju. Przedstawiamy najważniejsze informacje na temat zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie.

Relacja tvn24.pl z wydarzeń na Bliskim Wschodzie z ostatnich godzin >>

1. Trump zagroził "końcem cywilizacji"

"Dzisiaj w nocy zginie cała cywilizacja i nigdy już nie powróci. Nie chcę, żeby tak się stało, ale prawdopodobnie tak będzie" - napisał we wtorek prezydent USA Donald Trump na swojej platformie Truth Social.

Nawiązał w ten sposób do mijającego ultimatum dla Iranu w sprawie odblokowania cieśniny Ormuz. Wyznaczony przez Trumpa czas mijał we wtorek o godzinie 20 czasu waszyngtońskiego (godzina 2 w nocy z wtorku na środę w Polsce).

Były ambasador w USA: słowa Trumpa przerażające

2. Reakcja papieża na słowa Donalda Trumpa

W reakcji na wpis Trumpa, papież Leon XIV powiedział dziennikarzom, że "to jest naprawdę niedopuszczalne" i że "trzeba odrzucić wojnę, zwłaszcza tę określoną przez wiele osób jako niesprawiedliwa".

- Eskalacja trwa i nie rozwiązuje niczego, powoduje światowy kryzys ekonomiczny, kryzys energetyczny i wielką niestabilność – zaznaczył papież. Przekonywał, że "należy powrócić do stołu, by znaleźć rozwiązania". - I pamiętajmy szczególnie o niewinnych, o dzieciach, o ludziach starszych i chorych - mówił Leon XIV o ofiarach na Bliskim Wschodzie.

3. Interwencja premiera Pakistanu

Pakistański premier Shehbaz Sharif wezwał Trumpa do przedłużenia ultimatum wobec Iranu o dwa tygodnie, a władze w Teheranie - do otwarcia na ten czas cieśniny Ormuz.

"Dyplomatyczne wysiłki na rzecz pokojowego rozwiązania trwającej wojny na Bliskim Wschodzie przynoszą systematyczne i zdecydowane postępy i mogą w najbliższej przyszłości przełożyć się na realne rezultaty" - napisał Sharif na platformie X.

4. Trump ogłasza zawieszenie broni z Iranem

Na godzinę przed wygaśnięciem terminu ultimatum, Trump opublikował wpis na Truth Social, w którym ogłosił, że zgodził się "zawiesić bombardowanie i ataki na Iran na okres dwóch tygodni".

Trump przekazał, że rozejm będzie "obustronny", a powodem zgody "jest duży postęp w rozmowach na temat długoterminowego pokoju z Iranem". "Otrzymaliśmy 10-punktową propozycję od Iranu i uważamy, że stanowi ona praktyczną podstawę do negocjacji" - napisał. Dodał, że "prawie wszystkie kwestie sporne z przeszłości zostały uzgodnione między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, a okres dwóch tygodni pozwoli na sfinalizowanie i zawarcie porozumienia".

5. Izrael zgadza się na wstrzymanie ataków

Telewizja CNN, powołując się na przedstawiciela Białego Domu, poinformowała, że Izrael również zgodził się na wstrzymanie bombardowań Iranu na dwa tygodnie. Według niego Izrael zgodził się przystąpić do zawieszenia broni na czas dalszych negocjacji.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu przekazał później, że jego kraj popiera decyzję Donalda Trumpa o zawieszeniu ataków na Iran na dwa tygodnie, ale dodał, że zawieszenie broni nie obejmuje Libanu - podały izraelskie media.

Premier Pakistanu informował, że ogłoszone zawieszenie broni w wojnie Izraela i USA przeciwko Iranowi obowiązuje wszystkich, również sojuszników każdej ze stron. Zgodnie z treścią wpisu Sharifa umowa o wstrzymaniu walk na dwa tygodnie obowiązuje też operujący z południowego Libanu proirański Hezbollah, a także oznacza wstrzymanie przez Izrael operacji przeciwko temu ugrupowaniu terrorystycznemu.

6. Iran popiera zawieszenie broni

Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Iranu poinformowała, że zgadza się na negocjacje pokojowe z USA - poinformował następnie Reuters, powołując się na irańskie media. Za pośrednictwem Pakistanu władze w Teheranie miały przekazać USA 10-punktowy plan uregulowania konfliktu.

Agencja poinformowała też, że wiadomości o przyjęciu pakistańskiej propozycji wstrzymania na dwa tygodnie działań zbrojnych opatrzone są w irańskich mediach komentarzem, że "rozpoczęcie rozmów nie oznacza końca wojny". Iran zapowiedział również, że pozwoli na żeglugę przez cieśninę Ormuz "w koordynacji z siłami zbrojnymi Iranu".

Radość w Teheranie po ogłoszeniu zawieszenia broni
Źródło: ABEDIN TAHERKENAREH/PAP/EPA

7. Zapowiedź negocjacji w Islamabadzie

Premier Pakistanu Shehbaz Sharif poinformował we wpisie na X, że na piątek 10 kwietnia zaprosił do Islamabadu delegacje Iranu i USA. Deklarację tę potwierdziły władze w Teheranie.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt powiedziała jedynie, że trwają rozmowy na ten temat, ale nie potwierdziła, by zapadły ostateczne ustalenia.

Źródło: TVN24, PAP, CNN, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: ABEDIN TAHERKENAREH/PAP/EPA

Najważniejsze informacje: Iran, USA, Izrael, Konflikt na Bliskim Wschodzie
