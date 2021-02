"USA mają nałóg zastraszania. To nie działa z Iranem"

Irańskie władze oświadczyły w niedzielę, że jeśli USA chcą rozmawiać o ratowaniu porozumienia nuklearnego z Teheranem, Waszyngton będzie musiał zrobić pierwszy krok i znieść sankcje nałożone na Iran. - Stany Zjednoczone mają nałóg wywierania presji, nakładania sankcji i zastraszania. To nie działa z Iranem - przekonywał szef irańskiej dyplomacji Mohamad Zarif.

Na początku tygodnia Teheran zagroził, że od 23 lutego zablokuje niespodziewane inspekcje Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), jeśli inne strony porozumienia atomowego nie wypełnią swoich zobowiązań. W niedzielę władze Iranu poinformowały, że decyzja ta nie oznacza rezygnacji z umowy nuklearnej. Powtórzyły jednak, że powrót do stołu negocjacyjnego będzie możliwy tylko wówczas, gdy USA zrobią pierwszy krok i zniosą sankcje nałożone na Teheran.

- Aby można było wrócić do porozumienia nuklearnego Stany Zjednoczone muszą znieść sankcje. (...) Kiedy wszyscy wywiążą się ze swoich zobowiązań, rozpoczną się rozmowy - powiedział w niedzielę minister spraw zagranicznych Mohamad Zarif irańskim mediom anglojęzycznym Press TV.

Jak mówił, nowy prezydent USA Joe Biden twierdzi, że "polityka maksymalnego nacisku" jego poprzednika Donalda Trumpa była "wielkim fiaskiem, ale nie zmienił tej polityki". - Stany Zjednoczone mają nałóg wywierania presji, nakładania sankcji i zastraszania. To nie działa z Iranem - przekonywał.

Kto zrobi pierwszy krok?

Administracja Joe Bidena oświadczyła w zeszłym tygodniu, że władze USA są gotowe rozmawiać z Iranem o powrocie do porozumienia, które ma na celu uniemożliwienie Teheranowi nabycia broni jądrowej przy jednoczesnym zniesieniu większości międzynarodowych sankcji. Warunkiem jest jednak, by kraj ten powrócił do ścisłego przestrzegania zawartych w porozumieniu zobowiązań.