Umowa nuklearna z Iranem. Minister spraw zagranicznych o powrocie do negocjacji

Minister spraw zagranicznych Iranu Hosein Amir-Abdollahijan oświadczył, że Teheran nie chce rezygnować z rozmów o ożywieniu umowy nuklearnej z 2015 roku. Podkreślił, że Iran zamierza "wkrótce" powrócić do negocjacji.

"Badamy podejścia do kwestii powrotu do negocjacji i jeśli Bóg da, wrócimy do stołu negocjacyjnego przy najbliższej okazji" – wyjaśnił szef irańskiej dyplomacji.