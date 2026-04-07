Iran uderza w kompleks petrochemiczny. "Eksplozje były bardzo głośne"

Trump: wtorek to ostateczny termin dla Iranu

Jak podaje agencja AFP, powołując się na lokalne źródła, Iran zaatakował w nocy z poniedziałku na wtorek kompleks petrochemiczny Sabic w Al-Dżubajl - mieście położonym nad Zatoką Perską, we wschodniej części Arabii Saudyjskiej.

- Atak spowodował pożar w zakładach Sabic w Al-Dżubajl. Eksplozje były bardzo głośne - powiedział rozmówca francuskiej agencji, odnosząc się do Saudi Basic Industries Corporation, saudyjskiego giganta chemicznego.

Do ostrzału doszło w kilka godzin po tym, jak w Iranie zostały zaatakowane podobne obiekty - podkreśliła AFP.

Iran atakuje wschód Arabii Saudyjskiej

Wcześniej rzecznik saudyjskiego ministerstwa obrony generał Turki Al-Malki oświadczył, że w ciągu ostatnich godzin przechwycono i zniszczono 18 dronów. Powiadomił również, że siedem pocisków balistycznych wystrzelonych w kierunku Prowincji Wschodniej zostało przechwyconych i zniszczonych, a ich odłamki spadły w pobliżu obiektów energetycznych.

April 7, 2026

W Al-Dżubajl znajduje się jedna z największych stref przemysłowych na świecie, produkująca stal, aluminium, benzynę, produkty petrochemiczne. W mieście położona jest największa w Arabii Saudyjskiej odsalarnia wody morskiej, a także duży port handlowy z terminalem naftowym. Saudi Basic Industries Corporation wytwarza produkty petrochemiczne, polimery i nawozy.

