Irańskie uczennice zrzuciły chusty z głów, dołączyły do protestujących

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 223 dni. Ukraińskie media i szef biura Wołodymyra Zełenskiego Andrij Jermak poinformowały o odbiciu co najmniej pięciu wsi w obwodzie chersońskim. Skuteczna ofensywa Ukraińców na południe może doprowadzić do załamania rosyjskiego frontu pod Chersoniem. Według ukraińskiego wywiadu, rosyjscy żołnierze skarżą się, że nie mają ciepłej odzieży, krytykują także dowódców, których rozkazy trzeba wykonywać, bo za odmowę grozi kara od trzech do pięciu lat więzienia. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.