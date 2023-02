To jeden z najważniejszych obiektów militarnych Iranu. Wojsko przyznało, że posiada podziemną bazę lotniczą

czytaj dalej

Rząd Niemiec zatwierdził eksport do 178 czołgów Leopard 1A5 do Ukrainy. Ogłosiły to we wtorek wspólnie Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Obrony. Dodano, że to, ile czołgów zostanie faktycznie dostarczonych, zależy od niezbędnych prac remontowych. Szef niemieckiego resortu obrony Boris Pistorius, który we wtorek niespodziewanie odwiedził Kijów, przekazał, że Leopardy będą dostarczane do Ukrainy etapami.