Iran przejął tankowiec, Korea wysyła delegację na rozmowy

Korea Południowa wysyła do Iranu delegację, która będzie prowadzić rozmowy w sprawie uwolnienia noszącego południowokoreańską banderę tankowca. Przejęcia dokonały w poniedziałek okręty irańskiej Gwardii Rewolucyjnej.

O wysłaniu delegacji do prowadzenia rozmów poinformował we wtorek na briefingu prasowym w Seulu rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych. Dodał, że w niedzielę Iran odwiedzi - tak jak planowano - wiceszef tego resortu Choi Jong-kun, by poza sprawą tankowca przedyskutować również "różne bieżące kwestie" stosunków dwustronnych.