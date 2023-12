Taniec jako protest, który "wstrząsnął" Iranem. "Zbiorowy akt obywatelskiego nieposłuszeństwa"

Elegancko ubrany 70-latek zaczyna tańczyć i śpiewać na lokalnym rynku, zarażając tym innych. Czy tak rodzi się "bohater narodowy", który nieumyślnie wywołał kolejną falę wezwań do zmian w irańskim społeczeństwie? Tak historię Sadegha Bany Motejadeda opisuje "New York Times". Jego taneczny ruch zyskał dużą popularność wśród Irańczyków, wielu z nich go naśladuje, a taka forma ekspresji bywa już określana jako protest przeciwko władzy i nazywana jest "kampanią szczęścia".