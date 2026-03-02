Samolot z Dubaju wylądował w Warszawie

Rząd Portugalii udzielił amerykańskiemu wojsku warunkowej zgody na korzystanie z bazy Lajes na Azorach w operacji przeciwko Iranowi. Minister spraw zagranicznych Paulo Rangel wyjaśnił w rozmowie z CNN Portugal, że Lizbona pozwoliła armii USA na użycie azorskiej bazy dopiero w momencie, gdy Iran został już zaatakowany z innych miejsc i odpowiedział zbrojnie na to uderzenie.

Rangel podkreślił, że baza Lajes może być wykorzystywana przez USA "w odpowiedzi na atak ze strony Iranu, atak musi być zgodny z zasadami konieczności i proporcjonalności, a cele operacji muszą mieć wyłącznie charakter wojskowy".