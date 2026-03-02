Samolot z Dubaju wylądował w Warszawie

- Iran potwierdził w niedzielę śmierć Alego Chameneiego oraz wysoko postawionych urzędników reżimu. Prezydent Iranu Masud Pezeszkian poinformował, że Rada Przywódcza rozpoczęła prace. Organ ten będzie tymczasowo zastępować Chameneiego.
- Atak na Iran rozpoczął się w sobotę rano. Po tym irańskie rakiety poleciały w kierunku Izraela i amerykańskich baz w regionie. Wymiana ognia trwa. W poniedziałek siły Izraela poinformowały o rozpoczęciu ofensywy na Liban, w odpowiedzi na ataki ze strony tego kraju.
- Jak podała armia USA w poniedziałek wieczorem, dotychczas w konflikcie z Iranem zginęło sześciu amerykańskich żołnierzy. Straty poniosło również wojsko Kuwejtu - życie straciło dwóch ich żołnierzy. Z kolei Czerwony Półksiężyc informował w poniedziałek rano, że ataki w Iranie zabiły 555 osób.
- W wyniku irańskich ataków ucierpiały między innymi Dubaj, Abu Zabi, Bahrajn, a także jeden z portów w Omanie. Gdzie spadły rakiety - pokazujemy na mapach tutaj >>>
- Prezydent USA Donald Trump przewiduje, że operacja przeciwko Iranowi potrwa "cztery tygodnie lub mniej".
Główny ekonomista Europejskiego Banku Centralnego Philip Lane ostrzegł w rozmowie z "Financial Times", że przedłużająca się wojna na Bliskim Wschodzie oraz utrzymujący się spadek dostaw ropy i gazu z regionu mogą spowodować znaczny wzrost inflacji i gwałtowny spadek produkcji w strefie euro - podaje Reuters.
Samolot z Dubaju ma przylecieć również do Poznania. Według portalu FlightRadar24, ma on wylądować o godzinie 9.17.
Jak informuje TVN24, samolot z Polakami wracającymi z Dubaju wylądował na Lotnisku Chopina w Warszawie o godzinie 5.53.
Rząd Portugalii udzielił amerykańskiemu wojsku warunkowej zgody na korzystanie z bazy Lajes na Azorach w operacji przeciwko Iranowi. Minister spraw zagranicznych Paulo Rangel wyjaśnił w rozmowie z CNN Portugal, że Lizbona pozwoliła armii USA na użycie azorskiej bazy dopiero w momencie, gdy Iran został już zaatakowany z innych miejsc i odpowiedział zbrojnie na to uderzenie.
Rangel podkreślił, że baza Lajes może być wykorzystywana przez USA "w odpowiedzi na atak ze strony Iranu, atak musi być zgodny z zasadami konieczności i proporcjonalności, a cele operacji muszą mieć wyłącznie charakter wojskowy".
Premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział w telewizji Fox News, że amerykańsko-izraelska operacja przeciwko Iranowi będzie "szybką i zdecydowaną akcją".
- Zajmie to trochę czasu, ale to nie będą lata. To nie jest wojna bez końca - oświadczył Netanjahu. Według niego władze Iranu są obecnie najsłabsze od początku objęcia rządów.
Bazy wojskowe na południu Hiszpanii, które od dekad użytkują wojska amerykańskie, nie udzielają pomocy armii USA w jej ofensywie przeciwko Iranowi – poinformowała ministra obrony Hiszpanii Margarita Robles, cytowana przez portal radia Cadena SER.
Robles zaznaczyła, że pomoc może być udzielona włącznie w ramach prawa międzynarodowego. Przypomniała, że porozumienie amerykańsko-hiszpańskie dot. użytkowania baz nie pozwala amerykańskiej armii na jednostronne działania, bez międzynarodowych ram.
Hezbollah poinformował, że wystrzelił drony w kierunku północnego Izraela - podał Reuters.
Specjalny wysłannik USA Steve Witkoff opisał ostatnie, nieudane próby osiągnięcia porozumienia nuklearnego z Iranem, które ostatecznie załamały się przed rozpoczęciem przez Stany Zjednoczone w weekend poważnych działań bojowych.
- Prezydent Trump wysłał mnie i Jareda, aby w jego imieniu upewnić się, czy poważnie myślą o zawarciu porozumienia, które odpowiadałoby jego celom - powiedział Witkoff, opisując serię spotkań, w których uczestniczył w Genewie z Jaredem Kushnerem, zięciem prezydenta Donalda Trumpa, mających na celu ograniczenie programu nuklearnego Teheranu.
Według Witkoffa, delegacja USA zaproponowała wstrzymanie wzbogacania uranu na dekadę.
Izraelskie wojskie potwierdza, że przechwyciło dwa drony, które przekroczyły terytorium Izraela z Libanu.
Ludzie gromadzą się na ulicy po usłyszeniu kilku głośnych eksplozji w powietrzu w Dosze w Katarze.
Premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział, że wojna USA i Izraela z Iranem nie będzie nieskończona i że będzie wymagała szybkich i zdecydowanych działań. - To droga do pokoju - ocenił Netanjahu w programie "Hannity" w Fox News.
Spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson Johnson oświadczył, że atak na Iran był "środkiem defensywnym", wyprzedzającym atak Iranu. - Izrael był zdeterminowany, by działać we własnej obronie, z lub bez amerykańskiego wsparcia - powiedział Johnson.
- Jeśli Izrael podjąłby działanie przeciwko Iranowi, by wyeliminować ich rakiety, Iran natychmiast odpowiedziałby przeciwko personelowi i mieniu USA - podkreślił przewodniczący Izby Reprezentantów.
Kuwejt do tej pory przechwycił 178 pocisków balistycznych i 384 drony - podała państwowa stacja Kuwait News Agency, powołując się na ministerstwo obrony kraju. 27 żołnierzy armii kuwejckiej zostało rannych, ale ich stan jest stabilny - dodano.
Prezydent USA Donald Trump powiedział portalowi NewsNation, że wkrótce będzie jasne, jaka będzie odpowiedź Amerykanów na atak na ambasadę USA w Rijadzie i śmierć żołnierzy podczas konfliktu z Iranem - poinformował w poniedziałek reporter tego portalu na portalu X, cytując wywiad z nim.
Ambasada USA w Rijadzie została zaatakowana przez dwa drony, co spowodowało niewielki pożar i pewne szkody materialne - poinformowało we wtorek ministerstwo obrony Arabii Saudyjskiej we wpisie na portalu X, powołując się na wstępną ocenę sytuacji.
Irańska Gwardia Rewolucyjna twierdzi, że przeprowadziła atak z użyciem wielu dronów na hotel w Irbilu, w którym mieszkają amerykańscy żołnierze.
Dubajska baza lotnicza Al Minhad, w której stacjonują australijskie wojsko, została w weekend zaatakowana przez Iran - przekazała stacja ABC Australia, powołując się na ministra obrony tego kraju.
Prezydent Donald Trump skrytykował liderów Partii Demokratycznej, którzy potępili jego decyzję o przeprowadzeniu ataków militarnych na Iran, oskarżając ich o sprzeciw wobec operacji z powodów politycznych.
"Radykalni lewicowi demokraci, partia, która całkowicie straciła sens, gorzko narzekają na bardzo potrzebny i ważny atak Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran. Większość ludzi rozumie, że narzekają TYLKO DLATEGO, ŻE TO ZROBIŁEM, a gdybym tego nie zrobił, krzyczeliby: Dlaczego 'TRUMP' nie zaatakował Iranu? Powinien to zrobić NATYCHMIAST!" - napisał Trump w poście na portalu Truth Social.
"Ci ludzie są CHORZY, SZALENI i OBŁĄKANI, ale Ameryka, pomimo tego wszystkiego, jest teraz WIĘKSZA, LEPSZA I SILNIEJSZA NIŻ KIEDYKOLWIEK WCZEŚNIEJ. UCZYŃMY AMERYKĘ PONOWNIE WIELKĄ!" - dodał.
Senator Mark Warner, czołowy demokrata w senackiej Komisji ds. Wywiadu, powiedział, że ostateczny cel działań militarnych USA w Iranie pozostaje dla niego niejasny, ponieważ przekaz administracji Trumpa wciąż się zmienia.
Warner powiedział CNN, że w ostatnich dniach usłyszał "co najmniej cztery różne cele", między innymi zniszczenie irańskiego potencjału nuklearnego i balistycznego, zmianę reżimu oraz zatopienie floty irańskich okrętów.
- Nie jestem pewien, który z tych celów, jeśli zostanie osiągnięty, oznacza, że jesteśmy na finiszu - powiedział chwilę po opuszczeniu tajnego spotkania z czołowymi urzędnikami administracji, w tym z sekretarzem stanu Marco Rubio i sekretarzem obrony Pete'em Hegsethem.
Spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson po tajnym spotkaniu czołowych kongresmenów na Kapitolu ocenił, że wojna USA z Iranem będzie miała "ograniczony zakres" i "ograniczony cel".
- Myślę, że ta operacja zostanie szybko zakończona, z Bożą pomocą tak się stanie - dodał Johnson.
Republikanin powiedział również, że jego zdaniem wspólne ataki USA i Izraela na Iran w ten weekend - które od tego czasu rozprzestrzeniły się na cały region - nie oznaczają oficjalnego rozpoczęcia wojny.
Donald Trump w niedzielę rozmawiał telefonicznie z przywódcami Kurdów w Iraku, aby omówić wojnę USA z Iranem i możliwe dalsze wydarzenia - podał portal Axios.
Operacje wojskowe USA i Izraela przeciwko Iranowi "zwiększyły poczucie zaniepokojenia" przetrzymywanymi tam obywatelami USA - powiedział stacji CNN były wysoki rangą urzędnik FBI pracujący nad jedną z ich spraw.
Kieran Ramsey, który wcześniej kierował amerykańską komórką ds. odzyskiwania zakładników, powiedział CNN, że odwet jest "jednym z głównych powodów do obaw".
Ramsey pracuje obecnie dla organizacji Global Reach, która zabiega o uwolnienie Kamrana Hekmatiego. 70-latek został zatrzymany w zeszłym roku i skazany na karę więzienia przez władze Iranu za to że ponad 10 lat temu złożył wizytę w Izraelu i wziął udział w bar micwie swojego syna.
Izraelskie wojsko poinformowało, że atakuje centra dowodzenia Hezbollahu i ich magazyny z bronią w Bejrucie.
"Obrona powietrzna Zjednoczonych Emiratów Arabskich ostrzeliwuje obecnie serię pocisków balistycznych wystrzelonych z Iranu" - przekazał resort obrony tego kraju. "Ministerstwo Obrony potwierdza pełną gotowość do przeciwdziałania wszelkim zagrożeniom, aby zapewnić ochronę terytorium kraju oraz bezpieczeństwo jego obywateli i mieszkańców" - dodano.
Dwie godziny wcześniej siły zbrojne Zjednoczonych Emiratów Arabskich przekazały, że obrona powietrzna skutecznie odparła irańskie ataki rakietowe i dronowe.
Izraelskie wojsko poinformowało o wykryciu nadlatujących pocisków rakietowych wystrzelonych z Iranu - w północnym Izraelu zawyły syreny alarmowe. Siły Obronne Izraela zaapelowały do obywateli o udanie się do schronów.
Po atakach ze strony Izraela i Stanów Zjednoczonych łączność internetowa w Iranie utrzymuje się na bardzo niskim poziomie. W sobotę spadła z 97 procent do około 1 procenta - poinformowała stacja CNN, powołując się na serwis NetBlocks.
Izraelskie wojsko potwierdziło, że zaatakowało kompleks irańskiej państwowej stacji telewizyjnej IRIB w Teheranie.
Izrael szacuje, że od rozpoczęcia działań zbrojnych przeciwko Iranowi śmierć poniosło ponad 1500 członków Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.
Ambasada USA w Kuwejcie została zaatakowana przez drony - poinformowały agencję prasową AFP trzy źródła z kręgów dyplomatycznych.
Media w Iranie mówią o dwóch eksplozjach w okolicy siedziby państwowej telewizji.
W ciągu ostatniej godziny izraelskie wojsko poleciło cywilom ewakuację w Teheranie w pobliżu siedziby państwowej telewizji oraz w południowej części Bejrutu.
Islamski ruch oporu w Iraku poinformował, że od rana przeprowadził 28 operacji, wykorzystując dziesiątki rakiet i dronów, przeciwko "wrogim" bazom w Iraku i regionie.
Liczba amerykańskich żołnierzy poległych w operacji przeciwko Iranowi wzrosła do sześciu - podało w poniedziałek Dowództwo Centralne USA (CENTCOM). Wcześniej tego dnia informowano o czterech poległych.
Według stanu z godziny 16 (godzina 22 w Polsce) sześciu żołnierzy zginęło w akcji - czytamy w komunikacie. "Amerykańskie siły niedawno odzyskały szczątki dwóch żołnierzy, uznanych wcześniej za zaginionych, z obiektu, który został zaatakowany podczas początkowych irańskich ataków w regionie" - napisano. Nie wiadomo, w którym kraju polegli.
Według CNN pierwszych czterech żołnierzy zginęło w ataku dronowym w Kuwejcie.
Rzecznik CENTCOM przekazał wcześniej w poniedziałek, że od początku operacji poważnie rannych zostało 18 amerykańskich wojskowych.
Sekretarz stanu USA Marco Rubio: najmocniejsze uderzenia w Iran dopiero nastąpią.
Wcześniej informowaliśmy, że armia Kuwejtu poinformowała o śmierci marynarza podczas operacji przeprowadzonej przez jej siły zbrojne. Według agencji prasowej AFP liczba zabitych kuwejckich żołnierzy wzrosła do dwóch. Armia nie ujawniła okoliczności ich śmierci.
Sztab generalny armii podał nazwiska tych mężczyzn: sierżant Walid Majid Sulaiman i sierżant Abdulaziz Abdulmohsen Dakhel Nasser.
Izraelskie wojsko poinformowało, że w kolejnych falach ataków zaatakowało "dziesiątki" celów należących do irańskiego reżimu i jego służb wywiadowczych w stolicy Iranu, Teheranie.
Cały personel ambasady USA w Jordanii został tymczasowo ewakuowany z powodu nieokreślonego "zagrożenia".
Irański reżim wykazuje ciągłość władzy, a opozycja pozostaje podzielona i rozbrojona; stopniowe zmiany mogą się wyłonić z samego systemu, lecz Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) prawdopodobnie pozostanie jego kręgosłupem - ocenił ekspert brukselskiego think tanku EPC, Paul Taylor.
Kontenerowce stanowią około 100 z 750 statków, które utknęły na wodach w pobliżu Cieśniny Ormuz po atakach USA i Izraela na Iran - przekazał Jeremy Nixon, prezes przewoźnika Ocean Network Express (ONE).
- Około 10 procent światowej floty kontenerowców jest w to uwikłane - oszacował Nixon na konferencji w Long Beach w Kalifornii.
Transport morski przez Cieśninę Ormuz między Iranem a Omanem pozostaje wstrzymany.
18 amerykańskich żołnierzy zostało ciężko rannych podczas operacji przeciwko Iranowi - powiadomił w poniedziałek rzecznik Centralnego Dowództwa USA (CENTCOM) kpt. Tim Hawkins.
W niedzielę CENTCOM poinformował o śmierci trzech żołnierzy USA oraz przekazał, że pięciu zostało poważnie rannych. W poniedziałek liczba poległych wojskowych wzrosła do czterech. Według źródeł CNN wszyscy oni zginęli w tym samym ataku w Kuwejcie.
Dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej przekazał, że Cieśnina Ormuz jest zamknięta, a Iran może zaatakować każdy statek, który będzie próbował przez nią przepłynąć.
- Cieśnina jest zamknięta. Jeśli ktokolwiek spróbuje przepłynąć, bohaterowie Gwardii Rewolucyjnej i regularnej marynarki wojennej podpalą te statki - powiedział Ebrahim Jabari, starszy doradca głównodowodzącego Gwardii, w oświadczeniu przekazanym przez państwowe media.
Statek wycieczkowy TUI "Mein Schiff 5" zacumowany przy terminalu w pobliżu starego portu w Dosze w Katarze. Zdjęcie wykonane w poniedziałek.
Z powodu ataku na Iran kilka statków wycieczkowych pozostaje zacumowanych w portach Zatoki Perskiej.
Atak na port w Dżasku w południowym Iranie spowodował, że około 100 łodzi rybackich stanęło w ogniu - podają irańskie media.
Konflikt na Bliskim Wschodzie nie wpływa na ciągłość dostaw ropy i gazu do Polski. Obecnie nie ma zagrożeń dla bezpieczeństwa energetycznego państwa - zapewniło w poniedziałek Ministerstwo Energii. Dodało, że pojawiają się fałszywe informacje, które próbują wywołać niepokój wokół dostaw paliw i gazu.
Rosyjska broń przegrywa z amerykańską
Centralne Dowództwo USA (CENTCOM) opublikowało w poniedziałek na platformie X nagranie wideo, które dokumentuje amerykańskie ataki na irańskie cele wojskowe, w tym na zamontowany na pojeździe gąsiennicowym system obrony powietrznej, który portal ArmyRecognition zidentyfikował jako rosyjski Tor-M1.
Dowództwo nie sprecyzowało, z jakiego typu samolotu czy wyrzutni przeprowadzono atak, nie podało też dokładnego miejsca tego starcia. Film pokazuje jednak, jak precyzyjny pocisk uderza w gąsienicowy, wyposażony w radar pojazd irańskiej obrony przeciwlotniczej, który podrywa się w powietrze otoczony chmurą gęstego, czarnego dymu.
Obsługiwane przez Teheran rosyjskie systemy Tor-1 i S-300PMU-1 są głównym elementem irańskiej obrony przeciwlotniczej. Oba działają na wysokości do 10 km i na odległość do 12 km, chroniąc ważne obiekty przed pociskami lecącymi na niskich wysokościach.
Armia Kuwejtu przekazała, że w poniedziałek podczas operacji sił zbrojnych zginął żołnierz marynarki wojennej
W wyniku amerykańsko-izraelskich nalotów w niedzielę wieczorem doszło do uszkodzenia części Pałacu Golestan położonego w centralnej części Teheranu - podała w poniedziałek agencja Reutera, powołując się na irańskie media. Budowla znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.
Urzędnik libańskiego ministerstwa zdrowia przekazał, że liczba ofiar śmiertelnych w wyniku izraelskich ataków na Liban wzrosła do 52, a ponad 150 osób zostało rannych.
Prezydent Rosji Władimir Putin rozmawiał w poniedziałek telefonicznie z przywódcami czterech państw Zatoki Perskiej, oferując swoje kontakty z Iranem w celu przywrócenia pokoju na Bliskim Wschodzie.
W serii rozmów telefonicznych z przywódcami Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu, Arabii Saudyjskiej i Kataru Putin potępił amerykańsko-izraelskie ataki na Iran, które Kreml określił jako "niesprowokowaną agresję".
Wcześniej Kreml poinformował, że Moskwa pozostaje w stałym kontakcie z irańskimi przywódcami.
"Wczoraj wieczorem amerykańskie bombowce B-1 zaatakowały cele w głębi Iranu, aby osłabić ich potencjał w zakresie pocisków balistycznych. Jak oświadczył prezydent: 'zniszczymy ich rakiety i zrównamy ich przemysł rakietowy z ziemią'" - przekazało w serwisie X w poniedziałek wieczorem amerykańskie Dowództwo Centralne (CENTCOM).
Polskie MSZ wydało oświadczenie w sprawie konfliktu na Bliskim Wschodzie.
"Polska stanowczo potępia irańskie ataki wymierzone w kraje Rady Współpracy Państw Zatoki" - czytamy.
"Uważamy, że ataki na państwa niezaangażowane w konflikt są nieuzasadnione, a w ich wyniku powstaje bezpośrednie zagrożenie życia dziesiątków tysięcy obywateli RP przebywających w regionie, których bezpieczeństwo jest dla nas najwyższym priorytetem" - przekazało MSZ.
Ukraina może wysłać specjalistów ds. dronów na Bliski Wschód i podzielić się swoimi możliwościami i wiedzą specjalistyczną, aby pomóc w zestrzeliwaniu irańskich bezzałogowców, jeśli partnerzy Kijowa pomogą doprowadzić do zawieszenia broni w wojnie z Rosją - powiedział w poniedziałek szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha.
Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan ocenił w poniedziałek, że amerykańsko-izraelski atak na Iran jest wyraźnym naruszeniem prawa międzynarodowego. Ponadto zapowiedział, że Turcja zintensyfikuje wysiłki, aby doprowadzić do zawieszenia broni i zapewnić pokój w regionie.
W przemówieniu na kolacji z okazji ramadanu zaznaczył, że Turcy podzielają ból Irańczyków.
Sekretarz generalny NATO Mark Rutte powiedział, że nie ma "absolutnie żadnych planów" na to, żeby Sojusz Północnoatlantycki zaangażował się w atak na Iran.
W wywiadzie dla niemieckiej telewizji ARD Rutte jednocześnie ocenił, że działania wojskowe USA i Izraela są "naprawdę ważne", ponieważ ograniczają zdolności Iranu do wytwarzania pocisków balistycznych i broni atomowej. Dodał, że nie uważa, jakoby Donald Trump nie docenił irańskich możliwości wojskowych.
Ministerstwo Obrony Kataru poinformowało o zestrzeleniu dwóch irańskich bombowców Su-24. To pierwszy raz od początku konfliktu, gdy którykolwiek kraj zestrzelił irański samolot. Oznacza to również eskalację zaangażowania Kataru.
Armia izraelska przekazała, że zaatakowała ponad 70 celów Hezbollahu w Libanie. Przeprowadziła także nalot na obiekty Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu w Libanie i zabiła dowódcę skrzydła wojskowego tej organizacji, Adhama Adnana al-Otmana.
Wystąpienie Donalda Trumpa w Białym Domu ma związek z ceremonią pośmiertnego odznaczenia poległego amerykańskiego żołnierza.
Trump pośmiertnie odznaczy Medalem Honoru sierżanta Michaela Ollisa. 24-letni Ollis zginął w 2013 roku w Afganistanie, kiedy zasłonił ciałem rannego żołnierza z Polski. Z tej okazji do Waszyngtonu przybył wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
Prezydent Francji Emmanuel Macron zwołał posiedzenie Rady Obrony na godzinę 20.15 aby omówić sytuację w Iranie i na Bliskim Wschodzie.
- Zaplanowaliśmy cztery tygodnie na zlikwidowanie przywództwa politycznego, dokonaliśmy tego znacznie szybciej - powiedział Donald Trump.
Prezydent USA Donald Trump powiedział, że irański reżim rozwijał swój program atomowy pomimo ostrzeżeń. - Musieliśmy to zatrzymać - ocenił, mówiąc o operacji zbrojnej rozpoczętej w sobotę.
Poinformował, że siły USA zniszczyły już w sumie dziesięć irańskich okrętów.
- Z łatwością zwyciężymy - zapewnił Trump.
Po ataku na Iran Teheran nasilił działania propagandowe. Zdaniem Witolda Repetowicza z Akademii Sztuki Wojennej, narracje Iranu będą podkreślać determinację, mobilizować społeczeństwo i minimalizować straty, a śmierć ajatollaha Alego Chameneia wykorzystywać do podsycania protestów szyickich.
Katar wstrzymał w poniedziałek produkcję gazu LNG. Tego samego dnia saudyjski koncern naftowy Saudi Aramco zawiesił prace największej w kraju rafinerii w Ras Tanura. Z powodu trwającej od soboty wojny na Bliskim Wschodzie wstrzymano też wydobycie ropy w irackim Kurdystanie.
Mansure Chożaste, żona nieżyjącego przywódcy duchowego i politycznego Iranu ajatollaha Alego Chameneia, zmarła na skutek obrażeń doznanych w wyniku amerykańsko-izraelskiego ataku - podały w poniedziałek irańskie media państwowe, cytowane przez agencję Reutera.
Izraelskie wojsko twierdzi, że zaatakowało starszego rangą bojownika Hezbollahu w Bejrucie.
UKMTO - brytyjskie centrum operacji handlu morskiego - potwierdziło, że niedzielę bezzałogowy pojazd nawodny (dron morski) zaatakował statek znajdujący się na morzu około 80 kilometrów na północ od Maskatu w Omanie. Załoga została ewakuowana na brzeg.
Cypr na celowniku Iranu
Obawy, że Cypr jest obecnie celem ciągłych ataków ze strony Iranu, wzrosły przez oświadczenia Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.
Irański generał Sardar Jabbari mówił na ten temat w poniedziałek po południu. - Amerykanie przenieśli większość swoich myśliwców na Cypr. Będziemy atakować Cypr, dopóki Amerykanie również nie zostaną zmuszeni do opuszczenia go - powiedział.
Media w Grecji, gdzie te słowa odbiły się szerokim echem, poinformowały, że minister obrony Nikos Dendias wraz z głównodowodzącym sił zbrojnych Dimitrisem Choupisem polecą na Cypr we wtorek, aby skoordynować działania obronne.
Ateny ogłosiły rozmieszczenie dwóch najnowocześniejszych fregat i dwóch myśliwców F-16 po nocnych atakach irańskich dronów na brytyjską bazę wojskową Akrotiri.
Itaka stara się jak najszybciej sprowadzić do Polski swoich klientów, którzy nie mogą wrócić zaplanowanymi lotami ze względu na wojnę na Bliskim Wschodzie - poinformował w przesłanym PAP oświadczeniu wiceprezes biura Piotr Henicz. Dodał, że wszyscy mają zapewnione zakwaterowanie i ubezpieczenie.
W wypowiedzi dla "New York Post" prezydent Donald Trump oświadczył, że nie ma oporów przed wysłaniem wojsk lądowych do Iranu. Dodał, że sondaże opinii publicznej nie wpływają na jego decyzje.
- To nie jest kwestia sondaży. Nie można pozwolić Iranowi, krajowi rządzonemu przez szaleńców, posiadać broni jądrowej - powiedział Trump.
"Wielka fala" jeszcze nadejdzie
Prezydent Donald Trump powiedział CNN w dziewięciominutowej rozmowie telefonicznej w poniedziałek rano, że wojsko USA "rozwala Iran na kawałki" - ale "wielka fala" dopiero nadejdzie.
- Rozwalamy ich na kawałki - powiedział Trump Jake'owi Tapperowi z CNN. - Myślę, że idzie bardzo dobrze. Mamy bardzo silną armię i jej używamy - mówił.
Trump poruszył w wywiadzie szereg tematów, w tym przewidywaną długość konfliktu, swoje zaskoczenie szeroko zakrojonym odwetem Iranu i kwestię zmiany reżimu.
Zapytany, czy Stany Zjednoczone robią coś więcej niż tylko atak militarny, aby pomóc Irańczykom uzyskać kontrolę nad krajem, Trump odpowiedział: "Tak".
- Zgadza się. Ale teraz chcemy, żeby wszyscy pozostali w domach. Na zewnątrz nie jest bezpiecznie - ocenił. Wkrótce będzie jeszcze mniej bezpiecznie - jak wynika z jego słów.
- Jeszcze nawet nie zaczęliśmy ich mocno uderzać. Wielka fala jeszcze się nie pojawiła. Nadejdzie wkrótce - przekonywał prezydent USA.
Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej wydał oświadczenie, w którym poinformował, że do tej pory zaatakował 500 obiektów w USA i Izraelu.
W Isfahanie, w centralnym Iranie, słychać eksplozje z okolicy bazy lotniczej i instalacji programu atomowego - podają irańskie media.
Sekretarz obrony Pete Hegseth na poniedziałkowej konferencji prasowej nie podał, ile czasu może potrwać operacja przeciwko Iranowi.
- Prezydent Trump ma pełną swobodę w mówieniu o tym, ile to może potrwać - cztery tygodnie, dwa tygodnie, sześć tygodni. Może się to wydłużyć. Może się to skrócić - powiedział Hegseth. Zapewnił, że wojsko wypełni zadania, które zostały mu powierzone.
W niedzielę Donald Trump sugerował, że działania na Bliskim Wschodzie potrwają około cztery tygodnie.
Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział w poniedziałek, że jego kraj zwiększy liczbę swoich głowic nuklearnych. Zastrzegł przy tym, że Francja nie będzie informować na temat wielkości tego arsenału.
Według danych Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI) Francja dysponuje 290 głowicami nuklearnymi. Jej arsenał oparty jest na pociskach odpalanych z okrętów podwodnych i przenoszonych przez samoloty Rafale.
Niektóre linie lotnicze wznawiają połączenia
Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) wezwało w poniedziałek strony konfliktu na Bliskim Wschodzie, by powstrzymały się od ataków na samoloty i lotniska. Niektóre linie lotnicze w ograniczonym stopniu wznawiają rejsy, przerwane po ataku Izraela i USA na Iran.
Linie Etihad Airlines poinformowały, że w uzgodnieniu z władzami Zjednoczonych Emiratów Arabskich w ograniczonym zakresie wznowiły loty towarowe i ewakuacyjne, natomiast wszystkie regularne połączenia pasażerskie pozostają zawieszone.
Również w poniedziałek władze lotniska Ben Guriona w Tel Awiwie, największego w Izraelu, przekazały, że jeszcze tego samego dnia wieczorem port wznowi działalność dla lotów cywilnych "w bardzo ograniczonym formacie", a od wtorku, w zależności od sytuacji bezpieczeństwa, liczba lotów będzie stopniowo się zwiększać - przy czym należy się spodziewać, iż początkowo latać będą tylko izraelscy przewoźnicy.
Z kolei Turcja ogłosiła, że wszystkie loty do Iranu, Iraku, Jordanii, Syrii i Libanu pozostaną odwołane do piątku, natomiast do Kataru, Kuwejtu, Bahrajnu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich - do czwartku. W poniedziałek jednak wznowione zostały loty tureckich przewoźników do Rijadu, Dżuddy i Medyny w Arabii Saudyjskiej oraz do Omanu.
Linie Air France poinformowały natomiast, że przedłużają zawieszenie lotów w region Bliskiego Wschodu do czwartku włącznie.
Minister obrony Estonii Hanno Pevkur przebywał w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, na rodzinnych wakacjach, gdy w regionie wybuchła wojna między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem a Iranem - potwierdził w poniedziałek szef estońskiej dyplomacji Margus Tsahkna.
Minister spraw zagranicznych Włoch Antonio Tajani: otrzymaliśmy prośby o pomoc logistyczną i zaopatrzenie od krajów Zatoki Perskiej.
USA mają przewagę w powietrzu nad Iranem - oświadczył na konferencji prasowej przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, generał Dan Caine.
- Ta przewaga powietrzna nie tylko wzmocni ochronę naszych sił, ale także pozwoli im kontynuować działania nad Iranem - powiedział Caine dziennikarzom.
Caine dodał również, że do regionu nadal napływają kolejne siły amerykańskie.
Linie lotnicze ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich - Emirates i Etihad - wznowią część lotów mimo trwających irańskich ataków - podaje Bloomberg. Emirates mają również rozpocząć w poniedziałek ewakuację pasażerów.
Sekretarz obrony USA Pete Hegseth powiedział, że Stany Zjednoczone nie wykluczają żadnych opcji w wojnie z Iranem, dodając, że "walczą, by zwyciężyć".
Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski rozmawiał z szefem MSZ Zjednoczonych Emiratów Arabskich o bezpieczeństwie w regionie Bliskiego Wschodu i sytuacji obywateli RP w ZEA."Obie strony zadeklarowały gotowość do dalszych konsultacji na rzecz pokoju i stabilności" - czytamy we wpisie w serwisie X.
Hegseth: Nie jesteśmy już obrońcami. Jesteśmy wojownikami.(....)Będziemy skoncentrowani, zdyscyplinowani, śmiercionośni i niezłomni. Zakończymy ten konflikt na warunkach "America first".
Mansoureh Khojasteh, wdowa po zmarłym przywódcy Iranu ajatollahu Alim Chameneim, zmarła w wyniku odniesionych obrażeń po ataku - przekazał Reuters za irańskimi mediami państwowymi.
Hegseth: Misją USA w Iranie jest zniszczenie irańskich rakiet i marynarki wojennej oraz uniemożliwienie Teheranowi uzyskania broni nuklearnej.
Hegseth: mamy nadzieję, że Irańczycy skorzystają z tej niesamowitej szansy - to jest wasz czas.
Hegseth: My ustanawiamy warunki tej wojny. Od początku do końca.
Rozpoczęła się konferencja prasowa z udziałem sekretarza obrony USA Pete'a Hegsetha. - To nie jest wojna o zakończenie reżimu, ale reżim z pewnością się zmienił - mówił.
Wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO Pałac Golestan w Teheranie doznał zniszczeń w wyniku nalotów - podaje Reuters, za irańskimi mediami państwowymi.
Cypryjskie lotnisko w Pafos wznowiło działalność w poniedziałek po południu - przekazał portal gazety "Cyprus Mail". Wcześniej port lotniczy został ewakuowany, kiedy na radarach dostrzeżono podejrzany obiekt.
Lotnisko Ben Guriona – główny międzynarodowy port lotniczy Izraela położony w pobliżu Tel Awiwu – poinformowało, że przestrzeń powietrzna kraju ma zostać ponownie otwarta dla lotów cywilnych już w poniedziałkowy wieczór, w "bardzo ograniczonym zakresie" - przekazał Reuters.
Od wtorku "operacje lotnicze będą stopniowo rozszerzane w zależności od sytuacji bezpieczeństwa".
Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych (CENTCOM) poinformowało, że czwarty amerykański żołnierz zmarł w wyniku obrażeń odniesionych podczas operacji USA w Iranie. Jak przekazano w oświadczeniu, żołnierz został ciężko ranny w trakcie pierwszych irańskich ataków i ostatecznie zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.
Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała w państwowej telewizji, że rozpoczęła nową falę ataków na izraelskie miasto Beer Szewa - podał Reuters.
Maciej Wewiór: żaden pracownik służby dyplomatycznej, czy konsulatów nie opuścił przez ten weekend Bliskiego Wschodu.
Rzecznik MSZ: najważniejszy jest spokój i bezpieczeństwo. W wielu miejscach najbezpieczniejszym jest pozostanie w tej chwili na miejscu - w miejscu schronienia.
Rzecznik MSZ: osoby, które nie opuściły Zjednoczonych Emiratów Arabskich będą miały zapewnione noclegi i wyżywienie.
Rzecznik MSZ: apeluję do biur podróży o nieorganizowanie wycieczek na Bliski Wschód.
Wszystkie zorganizowane grupy Polaków opuściły Izrael drogą lądową - przekazał rzecznik MSZ Maciej Wewiór na konferencji prasowej. Kolejni Polacy opuszczają też Jordanię.
Izraelskie wojsko wydało nakaz ewakuacji dla mieszkańców południowych przedmieść Bejrutu oraz ostrzeżenie dla wszystkich osób mieszkających w pobliżu oddziałów Al‑Qard Al‑Hassan, organizacji powiązanej z Hezbollahem.
Pływający pod amerykańską banderą tankowiec Stena Imperative został trafiony dwoma pociskami, gdy kotwiczył w porcie w Bahrajnie – poinformował Reuters. Po uderzeniu na pokładzie wybuchł pożar, który został ugaszony. Załoga bezpiecznie ewakuowała się z jednostki – podają źródła agencji.
Dowództwo armii Stanów Zjednoczonych opublikowało nagranie ukazujące ataki na cele wojskowe w Iranie. Widać na nim między innymi uderzenia w irańskie lotnictwo.
Szef niemieckiego MSZ Johann Wadephul oświadczył na antenie Deutschlandfunk, że Niemcy nie zamierzają uczestniczyć w działaniach militarnych przeciwko Iranowi. Zaznaczył jednak, że w przypadku ataku na żołnierzy Bundeswehry stacjonujących w regionie mogą oni podjąć działania obronne.
We wtorek zbierze się komitet bezpieczeństwa poświęcony sytuacji na Bliskim Wschodzie - poinformował wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W spotkaniu udział wezmą także przedstawiciele prezydenta.
Gawkowski pytany o konflikt na Bliskim Wschodzie powiedział dziennikarzom w Mikołajkach, że w kwestii bezpieczeństwa obóz prezydencki i rządowy muszą współpracować ręka w rękę.
Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) ogłosił, że jedna z wystrzelonych przez Iran rakiet balistycznych Chejbar uderzyła w biuro premiera Izraela Benjamina Netanjahu - przekazał antyrządowy portal Iran International.Służba prasowa IRGC powiadomiła w komunikacie na Telegramie, że ataki przeprowadzone pociskami Chejbar były "precyzyjne i nagłe", a kompleks rządowy został wskazany jako główny cel.
Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oznajmił, że organizacja podtrzymuje stanowisko, iż nie ma żadnych informacji wskazujących na to, by zaatakowano irańskie obiekty jądrowe - poinformował Reuters. Wcześniej ambasador Iranu przy agencji mówił, że celem ataków miał być ośrodek nuklearny w Natanz.
Premier Libanu oświadczył, że kraj wprowadzi zakaz działalności wojskowej Hezbollahu - podał Reuters.
Cywilne lotnisko w Pafos na Cyprze zostało ewakuowane, po tym gdy na radarach dostrzeżono podejrzany obiekt - przekazała agencja Reutera, powołując się na cypryjskiego nadawcę. Lotnisko położone jest około 60 km od bazy brytyjskich sił powietrznych (RAF) Akrotiri, która została zaatakowana nocą przez irańskiego drona.
Amerykańskie wojsko poinformowało, że obrona przeciwlotnicza Kuwejtu omyłkowo zestrzeliła trzy amerykańskie myśliwce F‑15 biorące udział w operacjach związanych z Iranem.
Cała załoga myśliwców – łącznie sześć osób – katapultowała się i została bezpiecznie ewakuowana. Ich stan jest stabilny.
Izraelskie wojsko poinformowało o rozpoczęciu kolejnych ataków na Teheran - przekazał Reuters.
Iran mianował Sayyeda Majida Ebn al-Rezę pełniącym obowiązki ministra obrony – poinformowały państwowe media tego kraju, cytowane przez agencję Reutera.
W Teheranie usłyszano kilka eksplozji - podał Reuters, powołując się na irańskie media państwowe.
Chiński państwowy armator Cosco nakazał swoim statkom przebywającym w Zatoce Perskiej lub zmierzającym w tamtym kierunku, by udały się na "bezpieczne wody" - podała agencja AFP. Jak zaznaczono w komunikacie, jednostkom zmierzającym w ten rejon polecono "priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa żeglugi", w tym zmniejszenie prędkości lub oczekiwanie na dalsze instrukcje w osłoniętych miejscach.
Setki izraelskich samolotów bombardują jednocześnie cele w Iranie i Libanie - powiedział rzecznik izraelskiego wojska, generał Effie Defrin.
Defrin ostrzegł, że wspierany przez Iran libański Hezbollah zapłaci wysoką cenę za ataki na Izrael. "Hezbollah otworzył ogień wczoraj wieczorem. Wiedzieli dokładnie, co robią. Ostrzegaliśmy ich i zapłacą wysoką cenę" – dodał.
Po nocnym rakietowym ostrzale Izraela z terytorium Libanu, armia izraelska zaatakowała cele w uważanych za bastion Hezbollahu południowych dzielnicach Bejrutu. Uderzenie było wymierzone w "wysokiej rangi terrorystę" - oświadczyły Siły Obronne Izraela.
Katar przechwycił irańskie ataki wymierzone w infrastrukturę cywilną, w tym w międzynarodowe lotnisko - poinformował rzecznik katarskiego MSZ w rozmowie z amerykańską stacją CNN.
Ambasador Iranu przy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Reza Najafi powiedział, że podczas operacji wojskowych Stanów Zjednoczonych i Izraela zaatakowano irański ośrodek nuklearny.
- Wczoraj ponownie zaatakowali oni pokojowe, chronione obiekty jądrowe Iranu – powiedział dziennikarzom podczas posiedzenia Rady Gubernatorów MAEA. Dopytywany przez agencję Reutera, który z obiektów został trafiony, wskazał ośrodek wzbogacania uranu w Natanz.
O sytuacji Polaków, którzy utknęli Dubaju w związku z irańskimi atakami, opowiadała na antenie TVN24 przebywająca tam pani Karolina. - Każdego dnia dowiadujemy się co będzie dalej - mówiła.
Prezydent Wołodymyr Zełenski oznajmił, że Ukraina jest gotowa podzielić się doświadczeniem w zakresie obrony. "Wszyscy teraz widzą, że nasze doświadczenie w zakresie obrony jest w dużej mierze niezastąpione. Jesteśmy gotowi dzielić się tym doświadczeniem, pomagać narodom, które pomogły Ukrainie tej zimy i ogólnie podczas wojny" - przekazał we wpisie w komunikatorze Telegram.
Zełenski wezwał Europę do zapewnienia sobie realnej siły i zdolności do ochrony swojego nieba, ziemi i morza przed wszelkiego rodzaju atakami."W tym celu należy zbudować wystarczające moce produkcyjne w zakresie obrony przeciwlotniczej, przeciwdronowej i przeciwrakietowej. Obecnie szczegółowo rejestrujemy każdą zmianę sytuacji wokół Iranu. Ukraiński wywiad, MSZ – wszyscy są zaangażowani" – podkreślił.
Izrael wzmocnił swoją obecność wojskową po swojej stronie granicy z Libanem, ale nie ma żadnych bezpośrednich planów inwazji lądowej na to państwo – przekazał na internetowej konferencji prasowej rzecznik izraelskiej armii, podpułkownik Nadav Shoshani.
Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej nie ma żadnych informacji wskazujących, że izraelskie i amerykańskie ataki na Iran uderzyły w jakiekolwiek obiekty jądrowe, ale nie udało jej się skontaktować z irańskimi władzami ds. energii jądrowej – poinformował szef agencji Rafael Grossi, cytowany przez agencję Reutera.
"W związku z sytuacją w regionie i rekomendacjami Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, Polskie Linie Lotnicze LOT podjęły decyzję o odwołaniu dwóch najbliższych rejsów do Dubaju (do 4 marca) i Rijadu (do 8 marca) - rejsy do Tel Awiwu pozostają odwołane do 15 marca" - poinformował na platformie X rzecznik prasowy PLL LOT Krzysztof Moczulski.
Wszystkim nam zależy na tym, żeby sytuacja była stabilna, żeby był pokój. Irańczycy, Persowie to jest bardzo doświadczony naród. Szczególnie w ostatnich miesiącach i tygodniach, po (...) dużych protestach, zasługują na to, żeby mieć pokój - powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka w rozmowie z Radiem Zet. Zapewnił, że polscy obywatele przebywający w tamtym regionie mogą liczyć na pomoc państwa. - Ministerstwo Spraw Zagranicznych robi wszystko, co się da. Są uruchomione dodatkowe infolinie. Konsulowie pomagają na miejscu - podkreślił rzecznik rządu.
Od początku amerykańsko-izraelskich ataków w Iranie zginęło 555 osób – poinformował Reuters, powołując się na irańskie media państwowe cytujące Czerwony Półksiężyc.
