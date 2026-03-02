Walka na "wielu frontach". Setki samolotów atakują Liban i Iran

- Iran potwierdził w niedzielę śmierć Alego Chameneiego oraz innych wysoko postawionych przywódców. Prezydent Iranu Masud Pezeszkian poinformował, że Rada Przywódcza rozpoczęła prace. Organ ten będzie tymczasowo zastępować Chameneiego.
- Atak na Iran rozpoczął się w sobotę rano. Po tym irańskie rakiety poleciały w kierunku Izraela i amerykańskich baz w regionie. Wymiana ognia trwa. W poniedziałek siły Izraela poinformowały o rozpoczęciu ofensywy na Liban, w odpowiedzi na ataki ze strony tego kraju.
- Jak podała armia USA, w nalotach na reżim zginęło trzech amerykańskich żołnierzy, a pięciu zostało poważnie rannych. Z kolei czerwony półksiężyc poinformował, że na skutek ataków w Iranie zginęło już 555 osób.
- W wyniku irańskich ataków ucierpiały między innymi Dubaj, Abu Zabi, Bahrajn, a także jeden z portów w Omanie.
- Prezydent USA Donald Trump powiedział brytyjskiemu dziennikowi "The Daily Mail", że przewiduje, że operacja przeciwko Iranowi potrwa "cztery tygodnie lub mniej".
Setki izraelskich samolotów bombardują jednocześnie cele w Iranie i Libanie - powiedział rzecznik izraelskiego wojska, generał Effie Defrin.
Defrin ostrzegł, że wspierany przez Iran libański Hezbollah zapłaci wysoką cenę za ataki na Izrael. "Hezbollah otworzył ogień wczoraj wieczorem. Wiedzieli dokładnie, co robią. Ostrzegaliśmy ich i zapłacą wysoką cenę" – dodał.
Po nocnym rakietowym ostrzale Izraela z terytorium Libanu, armia izraelska zaatakowała cele w uważanych za bastion Hezbollahu południowych dzielnicach Bejrutu. Uderzenie było wymierzone w "wysokiej rangi terrorystę" - oświadczyły Siły Obronne Izraela.
Katar przechwycił irańskie ataki wymierzone w infrastrukturę cywilną, w tym w międzynarodowe lotnisko - poinformował rzecznik katarskiego MSZ w rozmowie z amerykańską stacją CNN.
Ambasador Iranu przy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Reza Najafi powiedział, że podczas operacji wojskowych Stanów Zjednoczonych i Izraela zaatakowano irański ośrodek nuklearny.
- Wczoraj ponownie zaatakowali oni pokojowe, chronione obiekty jądrowe Iranu – powiedział dziennikarzom podczas posiedzenia Rady Gubernatorów MAEA. Dopytywany przez agencję Reutera, który z obiektów został trafiony, wskazał ośrodek wzbogacania uranu w Natanz.
O sytuacji Polaków, którzy utknęli Dubaju w związku z irańskimi atakami, opowiadała na antenie TVN24 przebywająca tam pani Karolina. - Każdego dnia dowiadujemy się co będzie dalej - mówiła.
Prezydent Wołodymyr Zełenski oznajmił, że Ukraina jest gotowa podzielić się doświadczeniem w zakresie obrony. "Wszyscy teraz widzą, że nasze doświadczenie w zakresie obrony jest w dużej mierze niezastąpione. Jesteśmy gotowi dzielić się tym doświadczeniem, pomagać narodom, które pomogły Ukrainie tej zimy i ogólnie podczas wojny" - przekazał we wpisie w komunikatorze Telegram.
Zełenski wezwał Europę do zapewnienia sobie realnej siły i zdolności do ochrony swojego nieba, ziemi i morza przed wszelkiego rodzaju atakami."W tym celu należy zbudować wystarczające moce produkcyjne w zakresie obrony przeciwlotniczej, przeciwdronowej i przeciwrakietowej. Obecnie szczegółowo rejestrujemy każdą zmianę sytuacji wokół Iranu. Ukraiński wywiad, MSZ – wszyscy są zaangażowani" – podkreślił.
Izrael wzmocnił swoją obecność wojskową po swojej stronie granicy z Libanem, ale nie ma żadnych bezpośrednich planów inwazji lądowej na to państwo – przekazał na internetowej konferencji prasowej rzecznik izraelskiej armii, podpułkownik Nadav Shoshani.
Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej nie ma żadnych informacji wskazujących, że izraelskie i amerykańskie ataki na Iran uderzyły w jakiekolwiek obiekty jądrowe, ale nie udało jej się skontaktować z irańskimi władzami ds. energii jądrowej – poinformował szef agencji Rafael Grossi, cytowany przez agencję Reutera.
"W związku z sytuacją w regionie i rekomendacjami Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, Polskie Linie Lotnicze LOT podjęły decyzję o odwołaniu dwóch najbliższych rejsów do Dubaju (do 4 marca) i Rijadu (do 8 marca) - rejsy do Tel Awiwu pozostają odwołane do 15 marca" - poinformował na platformie X rzecznik prasowy PLL LOT Krzysztof Moczulski.
Wszystkim nam zależy na tym, żeby sytuacja była stabilna, żeby był pokój. Irańczycy, Persowie to jest bardzo doświadczony naród. Szczególnie w ostatnich miesiącach i tygodniach, po (...) dużych protestach, zasługują na to, żeby mieć pokój - powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka w rozmowie z Radiem Zet. Zapewnił, że polscy obywatele przebywający w tamtym regionie mogą liczyć na pomoc państwa. - Ministerstwo Spraw Zagranicznych robi wszystko, co się da. Są uruchomione dodatkowe infolinie. Konsulowie pomagają na miejscu - podkreślił rzecznik rządu.
Od początku amerykańsko-izraelskich ataków w Iranie zginęło 555 osób – poinformował Reuters, powołując się na irańskie media państwowe cytujące Czerwony Półksiężyc.
Opracował Mikołaj Stępień/ft
Źródło: tvn24.pl, PAP, Reuters, CNN
Źródło zdjęcia głównego: WAEL HAMZEH/EPA/PAP