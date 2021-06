Twardogłowy duchowny, sędzia "komitetu śmierci". Kim jest nowy prezydent?

Raisi urodził się w 1960 roku w Meszhedzie, drugim co do wielkości mieście Iranu, gdzie znajduje się najświętsze sanktuarium szyickie. Jego ojciec był duchownym i zmarł, gdy Ebrahim miał pięć lat. Raisi, noszący czarny turban, który w tradycji szyickiej oznacza, że jest potomkiem proroka Mahometa, poszedł w ślady ojca i w wieku 15 lat zaczął uczęszczać do seminarium w świętym mieście Kom.