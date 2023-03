Iran. Setki uczennic ofiarami ataków z użyciem trujących gazów. Departament Stanu USA zaniepokojony

Setki uczennic stały się w ostatnich miesiącach celami ataków z użyciem trujących gazów, do jakich od listopada dochodzi w dużych miastach Iranu. Jedna dziewczynka zmarła, co najmniej 400 trafiło do szpitali - poinformowała organizacja broniąca praw człowieka Center for Human Rights in Iran (CHRI).