Iran. Kara śmierci za szpiegostwo na rzecz Wielkiej Brytanii. Żona Alirezy Akbariego o przygotowaniach do egzekucji

Irański sąd skazał w środę na śmierć Alirezę Akbariego, byłego wiceministra obrony, za szpiegostwo na rzecz Wielkiej Brytanii - podała półoficjalna agencja Tasnim. Brytyjskie MSZ wezwało Teheran do uwolnienia mężczyzny, który ma również obywatelstwo brytyjskie. "To motywowany politycznie akt barbarzyńskiego reżimu" - napisał James Cleverly, szef Foreign Office.

Brytyjski minister spraw zagranicznych James Cleverly napisał na Twitterze, że " Iran musi wstrzymać egzekucję obywatela brytyjsko-irańskiego Alirezy Akbariego i natychmiast go uwolnić". "To motywowany politycznie akt barbarzyńskiego reżimu, który całkowicie lekceważy ludzkie życie" - dodał.

Żona Akbariego o przygotowaniach do egzekucji

Żona Alirezy Akbariego, Mariam, potwierdziła w rozmowie z BBC, że irańskie władze przygotowują się do egzekucji. Jak mówiła, urzędnik poprosił ją o przybycie do więzienia w Teheranie "na ostatnie spotkanie". Mężczyzna miał zostać również przeniesiony do izolatki, co jest postrzegane jako znak zbliżającego się wykonania kary śmierci.