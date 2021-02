Iran chce ograniczyć międzynarodowe kontrole. "Nie mamy innej możliwości"

Władze Iranu cofną, wynikające z porozumienia nuklearnego, szerokie uprawnienia kontrolne Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) i ograniczą możliwości inspekcji MAEA tylko do niektórych obiektów. - Nie mamy innej możliwości, jak stosować się do zapisów prawa. Nie oznacza to całkowitego zakończenia wszystkich inspekcji MAEA - tłumaczył Said Chatibzadeh odnosząc się do regulacji prawnych, które zobowiązują rząd do ograniczenia uprawnień kontrolnych Agencji w Iranie.