Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Iran rozmieszcza "kieszonkowe" okręty

Irańskie okręty podwodny typu Ghadir
Trump: mamy mnóstwo okrętów płynących w stronę Iranu, tak na wszelki wypadek
Iran umieścił miniaturowe okręty podwodne na wodach Zatoki Perskiej w odpowiedzi na obecność amerykańskich jednostek w regionie – poinformował portal Army Recognition. Okręty te są zdolne do przeprowadzenia ataku, który mógłby unieruchomić flotę przeciwnika.

Serwis Army Recognition przekazał, że Iran dysponuje około 28-30 okrętami podwodnymi, z czego większość stanowią jednostki miniaturowe. Co prawda Iran nie może dorównać dziesiątkom okrętów zgromadzonym na Bliskim Wschodzie przez Stany Zjednoczone, w tym dwóm lotniskowcom i towarzyszącym im niszczycielom, ale może znacznie utrudnić im poruszanie się po tym akwenie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Trump nie podjął ostatecznej decyzji", ale wojsko ma być gotowe w sobotę

"Trump nie podjął ostatecznej decyzji", ale wojsko ma być gotowe w sobotę

"Bezprecedensowa koncentracja" sił USA. Mają zmierzać na Bliski Wschód

"Bezprecedensowa koncentracja" sił USA. Mają zmierzać na Bliski Wschód

Tak działają okręty podwodne klasy Ghadir

Ghadir, jak zaznaczył ArmyRecognition, został zaprojektowany specjalnie do działań, które można określić jako ekstremalną wojnę przybrzeżną. Przy wyporności około 117 ton na powierzchni i 125 ton w zanurzeniu, a także kompaktowej budowie, jednostki te są dostosowane do płytkich, usianych wysepkami i zatłoczonych wód Zatoki Perskiej. Większe okręty podwodne łatwo mogą osiąść na mieliźnie, a duża liczba wszelkiego typu okrętów i maszyn wiertniczych znacznie ogranicza wydajność sonaru.

Irańskie okręty podwodne typu Ghadir
Irańskie okręty podwodne typu Ghadir
Źródło: TASNIM/Wikipedia

Ghadir prawdopodobnie bazuje na północnokoreańskim okręcie klasy Yono, który Teheran otrzymał w 2004 roku i na jego podstawie zbudował własną, zmodyfikowaną wersję.

Teheran celowo nie informuje o tym, ile posiada łodzi podwodnych. Dla amerykańskich planistów dokładna liczba ma jednak mniejsze znaczenie niż zabójcze możliwości tych "kieszonkowych okrętów", które - unieruchamiając w zaplanowanym wcześniej miejscu jedną lub dwie znacznie większe jednostki wroga - mogą skutecznie zablokować całą flotę, wystawiając ją na atak innej broni.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Mikołaj Stępień /lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TASNIM/Wikipedia

Udostępnij:
Tagi:
IranUSAbezpieczeństwo
Czytaj także:
Raciąż
Zadzwonił na policję i powiedział, że właśnie zabił dwie osoby
Polska
Pilne
Były prezydent skazany na dożywocie
Świat
Płock rafineria PKN Orlen
Orlen pochwalił się wynikami. "Mocniejsi niż kiedykolwiek"
BIZNES
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Żukowska o Pełczyńskiej-Nałęcz: nigdy tego nie ujawniła
Polska
Pożar Ranger Road w Oklahomie
Megapożar strawił sto tysięcy hektarów. Ranni strażacy
METEO
imageTitle
Wrócili łyżwiarze szybcy. Damiana Żurka witał także pies
Najnowsze
Kobieta chorowała na nowotwór krwi, potrzebny był przeszczep szpiku, który został pobrany od Polaka
Polak uratował życie Amerykance, spotkali się na weselu. "Anioły istnieją"
Polska
imageTitle
Polacy w olimpijskim debiucie. Takie zawody zobaczymy po raz pierwszy
EUROSPORT
Philippe Tabarot, Dariusz Klimczak, Patrick Schnieder
Niemcy pomogą Polsce. "To było nam bardzo potrzebne"
BIZNES
Pjongjang. Kolumny pojazdów z wyrzutniami
Pokaz siły w Korei Północnej. Ich broń może trafić do Rosji
Świat
imageTitle
Siostra Pawła Wąska. "To także moje spełnienie marzeń"
EUROSPORT
Mróz
Ostrzeżenia IMGW. Tu wciąż trzyma silny mróz
METEO
imageTitle
Małysz z prezentem dla Tomasiaka. "Coś specjalnego"
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski i Walerij Załużny
Odwołany dowódca obwinia Zełenskiego
Świat
imageTitle
Semirunnij po kolejny medal! Plan czwartkowych startów Polaków
EUROSPORT
Robert Janczewski
Siedem lat niesłusznego aresztu i "odzieranie z godności". Rekordowy wniosek o miliony
Łukasz Frątczak
Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt
Biały Dom odpowiada Zełenskiemu. "Niesprawiedliwe dla amerykańskich podatników"
Świat
Amerykański lotniskowiec USS Gerald R. Ford (CVN 78)
"Trump nie podjął ostatecznej decyzji", ale wojsko ma być gotowe w sobotę
Świat
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Rozłam w Polsce 2050, ENA za Romanowskim, stan wyjątkowy na Słowacji
warto wiedzieć
Zima śnieg
Tutaj w czwartek sypnie śniegiem
METEO
imageTitle
Amerykanie wyszarpali półfinał. Przesądził "złoty gol"
EUROSPORT
imageTitle
Sensacyjni Norwegowie. Inter w tarapatach przed rewanżem
EUROSPORT
imageTitle
Sensacja była o krok. Obrońcy tytułu pokazali niesamowity charakter
EUROSPORT
Mark Zuckerberg w drodze na rozprawę sądową
"Stanowczo się nie zgadzam". Zuckerberg odpowiada na zarzuty
BIZNES
Jan Niedziałek
Dziennikarz TVN24 BiS z prestiżowym wyróżnieniem
BIZNES
Ratownicy szukają zaginionych narciarzy porwanych przez lawinę w Kalifornii
Nie żyje ośmiu narciarzy porwanych przez lawinę
METEO
imageTitle
Rosjanie i Białorusini wrócili do łask. Polska odpowiada bojkotem
EUROSPORT
Władysław Kosiniak-Kamysz
Szef MON: to test dla prezydenta, czy wykona najgłupsze polecenie
Kropka nad i
imago1072817086ff
Walczył dzielnie, ale nie dał rady. Uciekła ostatnia męska szansa na medal
EUROSPORT
kukurudza paleczki shutterstock_2664689175
Produkt wycofywany z obrotu. Ostrzeżenie
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica