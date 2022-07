Biały Dom: Rosyjscy urzędnicy polecieli do Iranu. Oglądali tam drony, które mają zakupić

Doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Białego Domu Jake Sullivan w wydanym oświadczeniu stwierdził, że administracja "posiada informacje, że rząd irański przygotowuje się do dostarczenia Rosji kilkuset dronów". "Sugeruje to ciągłe zainteresowanie Rosji pozyskaniem irańskich dronów zdolnych do ataku" - czytamy w oświadczeniu.