Gwałtownie rośnie liczba egzekucji w Iranie, "by zaszczepić strach"

Liczba egzekucji dokonanych w Iranie w 2022 roku była najwyższa od siedmiu lat, wynika z opublikowanego 13 kwietnia raportu dwóch organizacji broniących praw człowieka: norweskiej Iran Human Rights (IHR) i francuskiej Together Against the Death Penalty (ECPM). W dokumencie wskazano, że w 2022 roku Iran wykonał karę śmierci na co najmniej 582 osobach, co stanowi wzrost o 75 proc. względem poprzedniego roku.