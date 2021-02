Rosyjskie i irańskie okręty na Oceanie Indyjskim. W oficjalnym programie ćwiczenia z odpierania piratów

Floty Rosji i Iranu rozpoczęły we wtorek wspólne manewry na Oceania Indyjskim. Jak przekazały irańskie media, wojskowi ćwiczą między innymi uwalnianie statków handlowych, zajętych przez piratów. Agencja Reutera zwróciła uwagę, że to kolejne w ostatnim czasie ćwiczenia wojskowe przeprowadzane przez Teheran, który usiłuje wywrzeć presję na Stany Zjednoczone, by te powróciły do porozumienia nuklearnego z 2015 roku.