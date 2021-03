"Błąd operatora". Iran publikuje raport o zestrzeleniu boeinga, szef MSZ Ukrainy pisze o "zatajaniu prawdy"

Boeing 737-800 linii Ukraine International Airlines, wykonujący lot z Teheranu do Kijowa, został 8 stycznia zestrzelony tuż po starcie z lotniska w Teheranie. Zginęło 176 osób, w tym 82 Irańczyków, 57 Kanadyjczyków, 11 Ukraińców (dwoje pasażerów i dziewięcioro członków załogi), a także obywatele Szwecji, Afganistanu i Wielkiej Brytanii.

Iran publikuje raport

Irański raport skrytykował minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba, określając go jako "cyniczną próbę ukrycia prawdy".

"To, co widzieliśmy w opublikowanym dzisiaj raporcie, to nic innego jak cyniczna próba ukrycia prawdziwych przyczyn zestrzelenia naszego samolotu" - napisał na Facebooku. "Nie pozwolimy Iranowi zataić prawdy, nie pozwolimy mu uniknąć odpowiedzialności za tę zbrodnię" - oświadczył szef ukraińskiej dyplomacji.