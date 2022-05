"NYT": Izrael poinformował USA, że stoi za zabiciem pułkownika irańskiej Gwardii Rewolucyjnej

Hasan Sajad Chodai został zastrzelony w niedzielę w centrum Teheranu przez dwóch napastników na motorze. Należał do elitarnej jednostki Al-Kuds, stanowiącej zagraniczne ramię Gwardii Rewolucyjnej, zwanej też korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej i, jak poinformowała Gwardia, był "jednym z obrońców świątyń". Oznacza to, że pułkownik należał do grupy wojskowych i doradców, których zadaniem jest ochrona szyickich miejsc świętych w Iraku i Syrii, przed takimi organizacjami jak tzw. Państwo Islamskie.

"NYT": Izrael poinformował USA o ataku na irańskiego pułkownika

Choć rzecznik izraelskiego premiera odmówił udzielenia komentarza w sprawie zabójstwa, to według urzędnika wywiadu, którego pod warunkiem zachowania anonimowości zacytował "New York Times", Izrael poinformował Stany Zjednoczone, że to on stoi za dokonaniem ataku.