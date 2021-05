Umowa wygasła. Iran zabrania dostępu do obiektów sektora nuklearnego

Jednostronne wycofanie się z układu

Po ogłoszeniu przez Biały Dom, że nie zamierza respektować porozumienia, Teheran podjął decyzję o stopniowym powrocie do wzbogacania uranu i niestosowaniu się do ograniczeń, jakie umowa nakładała na rozwój sektora nuklearnego w tym państwie. Decyzję tę zatwierdził swymi uchwałami irański parlament.

Powrót do rozmów

Nowy prezydent USA Joe Biden zapowiedział w początkach 2021 roku powrót do umowy z Iranem, dał jednak do zrozumienia, że najpierw Iran musi zacząć ściśle przestrzegać jej postanowień, w tym - zaprzestać wzbogacania uranu do poziomu 20 procent. Według porozumienia Iran może wzbogacać uran do poziomu zawartości 3,67 procent rozszczepialnego izotopu U235.