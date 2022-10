Ali Chamenei: nikt nie powinien nawet myśleć, że można wykorzenić Republikę Islamską

Ajatollah Ali Chamenei, najwyższy duchowo-polityczny przywódca Iranu, zwrócił się do protestujących po śmierci 22-letniej Mahsy Amini, która zmarła po tym, jak została zatrzymana przez policję obyczajową. Powiedział, że "nikt nie powinien nawet myśleć, że można wykorzenić Republikę Islamską". Prezydent USA Joe Biden wezwał przywódców tego kraju do zakończenia przemocy wobec własnych obywateli.

Chamenei do protestujących

Chamenei zwrócił się do protejstujących w piątkowym wystąpieniu telewizyjnym. Porównał Republikę Islamską do niewzruszonego drzewa. - Ta sadzonka jest teraz potężnym drzewem i nikt nie powinien nawet myśleć, że może ją wykorzenić - powiedział. Reuters określił to jako "najostrzejsze ostrzeżenie" skierowane do irańskich obywateli.