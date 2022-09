Trwają protesty w Iranie. Teheran oskarża USA o próby "osłabiania stabilności i bezpieczeństwa"

Trwające od ponad tygodnia w Iranie gwałtowne demonstracje wybuchły po śmierci młodej kobiety zatrzymanej przez policję moralności. 22-letnia Mahsa Amini miała zostać pobita za to, że nakrycie głowy niedostatecznie zasłaniało jej włosy. Prezydent Iranu Ebrahim Raisi powiedział w sobotę, że władze muszą zdecydowanie wystąpić przeciwko uczestnikom protestów.

Teheran podaje, że w wyniku zamieszek zginęło 41 osób, ale niezależne organizacje i media wskazują, że liczba ta przekroczyła już 50. Według agencji Associated Press aresztowano co najmniej 1200 uczestników protestów.

Iran oskarża Stany Zjednoczone

W poniedziałek - pisze Reuters - irańskie władze oskarżyły Stany Zjednoczone o wspieranie protestów i wykorzystywanie demonstrantów do prób destabilizowania Iranu i ostrzegły, że takie działanie nie pozostanie bez odpowiedzi. - Waszyngton wciąż stara się osłabić stabilność i bezpieczeństwo Iranu, ale im się to nie udaje - powiedział rzecznik irańskiego resortu spraw zagranicznych Nasser Kanaani w rozmowie ze zbliżonym do władz Iranu portalem Nour news.