Protesty w Iranie. Organizacja praw człowieka o tragicznym bilansie ofiar demonstracji

Organizacja praw człowieka Iran Human Rights podała, że co najmniej 326 osób zostało zabitych w Iranie w trwających od września protestach. Wybuchły one po śmierci 22-letniej Mahsy Amini, aresztowanej przez tamtejszą policję moralności za "nieodpowiedni" strój.

Dyrektor Iran Human Rights Mahmud Amiri-Moghaddam wezwał do stworzenia mechanizmu ONZ do zbadania zbrodni irańskiego rządu podczas tłumienia protestów. Organizacja oszacowała, że od września w protestach w tym kraju zginęło co najmniej 326 osób. Wśród nich jest 43 dzieci, w tym dziewięć dziewczynek. Zabita została także trójka obywateli Afganistanu.