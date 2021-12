Pozostały "tygodnie, a nie miesiące". W rozmowach nuklearnych z Iranem widać "niewielki postęp"

W rozmowach z Iranem na temat ożywienia umowy atomowej z 2015 roku nastąpił skromny postęp – ocenił rzecznik Departamentu Stanu USA. Strona amerykańska podkreśliła jednak, podobnie jak europejscy sygnatariusze porozumienia JCPOA, "pilność" doprowadzenia do końca negocjacji w obliczu postępów nuklearnych Teheranu.

- Ten postęp czymś, co dzieje się zdecydowanie zbyt wolno i nie może trwać - zaznaczył rzecznik amerykańskiej dyplomacji. - Wkrótce będzie za późno na powrót do JCPOA - dodał.

"Pilne" negocjacje z Iranem

Jak pisze agencja AFP, negocjatorzy z Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii również podkreślali, że negocjacje te są "pilne". - Oczywiste jest, że zbliżamy się do punktu, w którym irańska eskalacja nuklearna opróżni JCPOA z jego zawartości - twierdzili powtarzając, że pozostały "tygodnie, a nie miesiące na odnowienie umowy".

Szczególnie podkreślano poziom wzbogacania uranu przez Iran, który jest niebezpiecznie bliski progu nuklearnego. - Odnotowujemy komentarz szefa Irańskiej Agencji Energii Atomowej, że Iran nie wzbogaca obecnie uranu powyżej 60 procent. Faktem jednak pozostaje, iż wzbogacenie do tego poziomu jest bezprecedensowe dla państwa, które nie posiada broni jądrowej - oświadczyli europejscy negocjatorzy.

- Zwiększenie zapasów uranu wzbogaconego do 60 proc. znacznie przybliża Iran do uzyskania materiału rozszczepialnego, który można wykorzystać do produkcji broni jądrowej – podkreślano.