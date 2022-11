CNN: Iran zabiega o pomoc Rosji dla swego programu nuklearnego

Iran zacieśnia współpracę z Rosją

CNN podkreślił, że irańska propozycja pojawiła się wśród rozszerzającego się partnerstwa z Rosją, które w ostatnich miesiącach obejmowało wysyłanie przez Iran dronów oraz innego sprzętu do Rosji w celu wykorzystania go w jej wojnie w Ukrainie . Ostatnio pojawiały się doniesienia, że Iran zamierza przekazać Moskwie kolejną partię broni, zawierającą jeden tysiąc różnego rodzaju jednostek uzbrojenia, w tym rakiety balistyczne krótkiego zasięgu Fateh-110 i Zolfagar o zasięgu 300 i 700 kilometrów.

Przedstawiciel administracji USA: porozumienie nuklearne jest prawie martwe

W czerwcu tego roku sekretarz stanu USA Antony Blinken ostrzegał, że irański program nuklearny "galopuje naprzód". - Im dłużej to trwa, tym bardziej skraca się czas (...) obecnie skraca się on, według publicznych raportów, w najlepszym razie do kilku miesięcy. Jeśli tak dalej pójdzie, to będzie to kwestia tygodni - mówił.