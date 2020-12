MAEA: Iran chce zainstalować nowe wirówki do wzbogacania uranu. Wbrew treści porozumienia

Irański program nuklearny

Potwierdzono także, że Iran wzbogaca uran do poziomu 4,5 procent, czyli powyżej progu 3,67 proc., do którego oficjalnie może to robić zgodnie z porozumieniem nuklearnym. Przypomniano, że przed zawarciem porozumienia Teheran wzbogacał uran do 20 procent, a dojście do takiego poziomu to ważny krok na drodze do osiągnięcia uranu wzbogaconego do 90 procent, koniecznego do produkcji bomby atomowej.