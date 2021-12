Departament Stanu o umowie nuklearnej: jesteśmy gotowi do podjęcia bezpośrednich negocjacji z Iranem

Specjalny wysłannik Departamentu Stanu USA do spraw Iranu Robert Malley poinformował, że Stany Zjednoczone są gotowe podjąć bezpośrednie negocjacje z Iranem w sprawie przywrócenia postanowień umowy nuklearnej z 2015 roku.

Negocjacje na temat powrotu do umowy nuklearnej

Siódma runda wiedeńskich negocjacji światowych mocarstw z Iranem na temat możliwości powrotu do umowy została przerwana 3 grudnia. Delegacje europejskich sygnatariuszy paktu mieli udać się do swoich krajów, aby zastanowić się nad irańskimi propozycjami, o których w kuluarach rozmów mówiło się, że są raczej niemożliwe do przyjęcia przez zachodnich negocjatorów.