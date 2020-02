"Iran jest wciąż gotowy na współpracę z Unią Europejską"

Silny mandat do podjęcia dialogu

Służby prasowe szefa unijnej dyplomacjo Josepa Borrella wydały w niedzielę komunikat, w którym wyjaśniły, że podczas pobytu w Iranie będzie on zabiegał o złagodzenie napięć na Bliskim Wschodzie. "Josep Borrell otrzymał silny mandat od ministrów spraw zagranicznych UE, by podjąć dialog z regionalnymi partnerami, aby deeskalować napięcia i znaleźć polityczne rozwiązanie obecnego kryzysu" - głosi komunikat służb prasowych unijnej dyplomacji. Borrell spotkał się również z ministrem spraw zagranicznych Iranu Mohammadem Dżawadem Zarifem, z którym omawiał sprawy związane z porozumieniem nuklearnym oraz sytuacją w regionie - poinformował irański resort dyplomacji.

"Drzwi dla dyplomacji pozostają otwarte"

Musawi odniósł się do decyzji Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec, które uruchomiły mechanizm rozstrzygania sporów w ramach umowy nuklearnej z Iranem, co może doprowadzić do nałożenia sankcji na ten kraj za łamanie jej postanowień. Paryż, Londyn i Berlin zdecydowały się uruchomić ten mechanizm, ponieważ odkąd w maju 2018 roku prezydent Donald Trump wycofał USA z umowy nuklearnej, Iran stopniowo rezygnował z respektowania zobowiązań wynikających z tego porozumienia. Na początku stycznia Teheran oświadczył, że nie będzie już stosować się do ograniczeń wynikających z umowy: wzbogacania uranu, ilości magazynowanego wzbogaconego uranu, a także badań i rozwoju w tej dziedzinie. Sygnatariuszami porozumienia z 2015 roku, oprócz Iranu i USA, były też Wielka Brytania, Francja, Chiny, Rosja i Niemcy.