Nowe doniesienia w sprawie pożaru w więzieniu w Teheranie. Reuters: policjanci prowokowali osadzonych

Na dwa dni przed pożarem w teherańskim więzieniu Evin, w wyniku którego życie straciło co najmniej ośmiu osadzonych, w zakładzie pojawiły się oddziały policji. Jak wynika z relacji sześciu źródeł agencji Reutera, funkcjonariusze patrolowali korytarze, wykrzykując "Bóg jest wielki" i uderzając pałkami o kraty w celach. W sobotę niektórzy z więźniów mieli odpowiedzieć okrzykami wzywającymi do obalenia najwyższego przywódcy Iranu. - Wtedy usłyszeliśmy strzały - relacjonował jeden z osadzonych.

Pożar więzieniu w stolicy Iranu, Teheranie, wybuchł w sobotę wieczorem. Służby bezpieczeństwa twierdzą, że do pojawienia się ognia doprowadziły "niepokoje" w sekcji, w której - według źródeł agencji IRNA - przetrzymuje się "zbirów". Państwowe media podały, że sobotni pożar został ugaszony po kilku godzinach i żaden z więźniów nie uciekł.

Reuters poinformowała w czwartek, że na dwa dni przed pożarem do więzienia przybyły oddziały policji do zwalczania zamieszek, które - jak twierdzą źródła agencji - rozpoczęły patrole, mimo braku prowokacyjnych zachowań ze strony osadzonych. Funkcjonariusze mieli chodzić po korytarzach, wykrzykując "Bóg jest wielki" i uderzając pałkami o kraty w celach.

Patrole trwały od zeszłego czwartku do soboty, kiedy to niektórzy z więźniów zaczęli odpowiadać okrzykami wzywającymi do obalenia najwyższego duchowego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneiego. - Wtedy usłyszeliśmy strzały i krzyki "śmierć Chameneiemu" rozlegające się na innych oddziałach - powiedział agencji jeden z osadzonych z oddziału 8., gdzie przetrzymywane są głównie osoby skazane za przestępstwa finansowe.