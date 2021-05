Iran przedłuża umowę o miesiąc. Szef MAEA: to nie jest idealna sytuacja

Dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi potwierdził na konferencji prasowej w Wiedniu, gdzie mieści się siedziba agencji, że umowa została przedłużona do 24 czerwca. Dziennikarze agencji Reutera napisali, że uniknięto dzięki temu problemu, który mógłby pogrążyć w kryzysie szersze negocjacje w sprawie ożywienia porozumienia nuklearnego Iranu ze światowymi mocarstwami z 2015 roku.

Grossi zastrzegł przy tym, że wyzwania pozostają w sytuacji, gdy agencja nadal nie może uzyskać dostępu do materiałów ze swoich kamer. - Chciałbym podkreślić, że to nie jest idealna (sytuacja) - oświadczył szef MAEA. - To jest jak urządzenie awaryjne, które wymyśliliśmy, abyśmy mogli nadal mieć te działania monitorujące - wyjaśnił.