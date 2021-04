"Każda próba podważenia trwających dyskusji w Wiedniu musi zostać odrzucona"

Minister spraw zagranicznych Iranu Mohammad Dżawad Zarif oskarżył w poniedziałek władze Izraela o akt sabotażu w ośrodku wzbogacania uranu w Natanz, gdzie w niedzielę doszło do cyberataku - poinformowała państwowa telewizja irańska.n - Syjoniści chcą się zemścić ze względu na nasze postępy na drodze do zniesienia sankcji. Publicznie mówili, że na to nie pozwolą. Ale my zrewanżujemy się syjonistom - oświadczył Zarif.