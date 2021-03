"Pozytywne sygnały" z Teheranu. "Sprawy zmierzają w dobrym kierunku"

Jak dodał, celem było zgromadzenie stron porozumienia przy stole negocjacyjnym przed rozpoczęciem Nouruzu, czyli irańskiego Nowego Roku, który przypada 20 marca. W tym czasie funkcjonowanie irańskiej administracji jest ograniczone. Podkreślił, że "okno" na ewentualne rozmowy zawęża się także od połowy kwietnia, kiedy to w Iranie rozpoczyna się prezydencka kampania wyborcza. - Dokładamy wszelkich starań, by to spotkanie odbyło się w ciągu kilku najbliższych dni lub tygodni - zaznaczył dyplomata.

"Nie chodzi o to, żeby dawać gwarancje"

- Nie chodzi o to, żeby dawać gwarancje zrobienia czegoś. Chodzi o to, by usiąść i upewnić się, że obie strony podejmują pozytywne kroki, bez względu na to, kto pierwszy je wykona - powiedział agencji Reutera wysoki rangą urzędnik USA, który poprosił o zachowanie anonimowości. - Nie możemy im z góry powiedzieć, co zrobimy, jeśli nie wiemy, co oni zamierzają zrobić - wyjaśnił.