Czasu na uratowanie porozumienia atomowego z Iranem coraz mniej

- W pewnym momencie, w nie tak odległej przyszłości, będziemy musieli dojść do wniosku, że porozumienie JCPOA jest przestarzałe i będziemy musieli wynegocjować zupełnie inną umowę, przechodząc najpierw przez okres kryzysu i eskalacji - ostrzegał Malley. Poproszony przez CNN o wyjaśnienie, kiedy ten moment może nadejść, powiedział: - Jeśli zatrzymają swoje postępy nuklearne, mamy trochę więcej czasu. Jeśli będą kontynuowane w obecnym tempie, zostało nam tylko kilka tygodni. Wtedy być może dojdziemy do wniosku, że nie da się już ożywić umowy.

Negocjacje w Wiedniu

Siódma runda wiedeńskich negocjacji światowych mocarstw z Iranem na temat możliwości powrotu do umowy nuklearnej z 2015 roku został przerwana na początku grudnia. Delegacje europejskich sygnatariuszy paktu mieli udać się do swoich krajów, aby zastanowić się nad irańskimi propozycjami, o których w kuluarach rozmów mówiło się, że są one raczej niemożliwe do przyjęcia przez zachodnich negocjatorów.