Po śmierci prezydenta Ebrahima Raisiego, jego fotel przejmie tymczasowo pierwszy wiceprezydent Mohammad Mochber, zgodę na to będzie musiał jednak najpierw wyrazić Najwyższy Przywódca Ali Chamenei, który sprawuje w kraju realną władzę. Sam Raisi był czołowym kandydatem do przejęcia stanowiska Chameneiego. Co czeka Iran w tej sytuacji w najbliższych tygodniach i miesiącach?