Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Tłumy na pogrzebie ofiar ataku na szkołę w Iranie

Iran. Groby przygotowane dla ofiar izraelskiego-amerykańskiego nalotu na szkołę w Minabie. Zdjęcie udostępnione przez irański departament prasy zagranicznej
Iran. Pogrzeb ofiar ataku na szkołę w Minabie
Źródło: Reuters
We wtorek w mieście Minab odbył się pogrzeb uczennic szkoły podstawowej dla dziewcząt. O atak, wskutek którego zginęło ponad 160 osób, władze Iranu obwiniają Izrael i Stany Zjednoczone. Podczas ceremonii tłum niósł trumny okryte flagami, skandując antyizraelskie i antyamerykańskie hasła.

Według informacji podanych przez irańskie władze w sobotę wskutek amerykańsko-izraelskiego ataku rakietowego w mieście Minab zginęło ponad 160 osób. Wśród ofiar są uczennice szkoły dla dziewcząt. We wtorek tysiące osób wzięły udział w pogrzebie. Ceremonię transmitowała irańska telewizja państwowa. Tłum niósł trumny okryte flagami Republiki Islamskiej, lektor mówił o żałobie matek i ojców, którzy stracili swoje córki - przekazał portal BBC.

03.03.2026
Iran. Pogrzeb uczennic szkoły dla dziewcząt w Minabie
Źródło: PAP/EPA/HANDOUT

Na zdjęciach, które udostępnił irański departament prasy zagranicznej, widać gęsty tłum. Wiele osób trzyma zdjęcia ofiar i irańskie flagi. Na innych fotografiach można zobaczyć dziesiątki grobów wykopanych dla ofiar nalotu.

"To groby wykopane dla ponad 160 niewinnych dziewcząt, które zginęły w zamachu bombowym na szkołę podstawową, przeprowadzonym przez USA i Izrael. Ich ciała zostały rozszarpane na strzępy" - napisał na portalu X minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi.

Iran. Groby przygotowane dla ofiar izraelsko-amerykańskiego nalotu na szkołę w Minabie. Zdjęcie udostępnione przez irański departament prasy zagranicznej
Iran. Groby przygotowane dla ofiar izraelsko-amerykańskiego nalotu na szkołę w Minabie. Zdjęcie udostępnione przez irański departament prasy zagranicznej
Źródło: PAP/EPA/HANDOUT

Według stacji Al-Dżazira tłum Irańczyków skandował hasła antyizraelskie i antyamerykańskie, krzycząc m.in. "Nie ma mowy o kapitulacji". Kobieta, która przedstawiła się jako matka zmarłej uczennicy imieniem Atena, wskazywała na wydrukowane portrety, mówiąc, że to "dokumentacja amerykańskich zbrodni". - Zginęły w imię Boga - mówiła o ofiarach ataku.

Marco Rubio o ataku na szkołę

Przedstawiciel Iranu przy ONZ Amir Saeid Iravani podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w poniedziałek poinformował, że w szkole w Minabie zginęło 165 osób.

- Ten akt barbarzyństwa stanowi kolejną czarną kartę w historii niezliczonych zbrodni popełnionych przez agresorów - przekazał w sobotnim oświadczeniu prezydent Iranu Masud Pezeszkian.

Atak na szkołę podstawową w Minabie. Zdjęcie z irańskiej telewizji państwowej
Atak na szkołę podstawową w Minabie. Zdjęcie z irańskiej telewizji państwowej
Źródło: ALEX MITA/AFP/East News

Reuters zaznacza, że nie udało się niezależnie potwierdzić tych doniesień. Również portal BBC przekazał, że nie był w stanie zweryfikować liczby ofiar śmiertelnych. "Międzynarodowym organizacjom informacyjnym często odmawia się wiz do Iranu, co poważnie ogranicza możliwości zbierania informacji" - podkreśliła brytyjska stacja.

W poniedziałek BBC zapytało sekretarza stanu USA Marco Rubio, czy budynek szkoły został trafiony amerykańskim pociskiem. - Stany Zjednoczone nie zaatakowałyby celowo szkoły - odpowiedział Rubio. - Nie mielibyśmy żadnego interesu, a szczerze mówiąc, żadnej motywacji, by atakować infrastrukturę cywilną.

Jak dodał, "nie zna szczegółów, co do tego doprowadziło, ale jasne jest, że Stany Zjednoczone nie wzięłyby na celownik szkoły". W oświadczeniu opublikowanym w amerykańskich mediach rzecznik Centralnego Dowództwa USA Tim Hawkins przekazał, że ​​"badają" doniesienia o "poszkodowanych cywilach w wyniku trwających operacji wojskowych". - Traktujemy te doniesienia poważnie. Ochrona ludności cywilnej jest sprawą najwyższej wagi. Będziemy nadal podejmować wszelkie dostępne środki ostrożności, aby zminimalizować ryzyko niezamierzonych szkód - podkreślił.

Izraelska armia przekazała, że "nie ma wiedzy" o żadnych operacjach w tym rejonie. Media zwracają jednak uwagę, że szkoła znajdowała się w pobliżu bazy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Edukacji, Nauki i Kultury (UNESCO) w niedzielę wydała komunikat, w którym wyraziła głębokie zaniepokojenie skutkami izraelsko-amerykańskich ataków. Jak podkreślono, "uczniowie w miejscach przeznaczonych do nauki są chronieni na mocy międzynarodowego prawa humanitarnego", a "ataki na placówki edukacyjne zagrażają uczniom i nauczycielom oraz podważają prawo do edukacji".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Przechwycenie irańskiej rakiety przez Żelazną Kopułę nad Zatoką Hajfy w Izraelu
Irański pocisk zestrzelony przez NATO. Zmierzał w kierunku Turcji
RELACJA
Bomby termobaryczne Iranu, radary USA, płonący Izrael. Eskalacja fałszu
Bomby termobaryczne Iranu, radary USA, płonący Izrael. Eskalacja fałszu
Zespół autorów
Gabriela SieczkowskaMichał IstelZuzanna Karczewska
Zamknięte lotnisko w Dubaju (01.03.2026)
Pociski spadają nawet w Dubaju. Ryzykowna decyzja Iranu
Sebastian Zakrzewski

Opracował Maciej Wacławik / az

Źródło: BBC, Reuters, Al-Dżazira, PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/HANDOUT

Udostępnij:
Tagi:
IrandzieciUSAIzrael
Czytaj także:
Sekretarz stanu Marco Rubio
Co skłoniło Trumpa do ataku na Iran? Sekretarz stanu USA odpowiada
Świat
Pożar w mieszkaniu w Brwinowie
Pożar mieszkania zaczął się od zabawki
WARSZAWA
Mężczyzna zabarykadował się w domu
Jest decyzja RPP w sprawie stóp procentowych
BIZNES
Kuba. Kobieta pcha Fiata 126 w Hawanie
Europejski kraj wyśle pomoc na Kubę
Świat
imageTitle
Lewandowski już trenuje w masce ochronnej. "Wrażenia są pozytywne"
EUROSPORT
Kolizja po ucieczce przed policją
W rozbitym aucie zostawił żonę z pięcioletnią córką i uciekł
Trójmiasto
Wenezuela, ropa naftowa
Dogadali się z USA. Dla "stabilności międzynarodowego rynku energii"
BIZNES
Władimir Putin, Xi Jinping w Pekinie
Dobre słowo i dwie tony złota. Tak sojusznicy porzucili Iran
Maciej Michałek, Tatiana Serwetnyk
Pete Hegseth
"My się dopiero rozkręcamy"
Świat
Potrącenie rowerzystki w Częstochowie
Próbował wyprzedzać, potrącił rowerzystkę
Katowice
Akcja poszukiwawcza nad jeziorem Dłużec
Wpadł pod lód, nurkowie znaleźli ciało
Szczecin
Palmiarnia w Poznaniu zostanie kompleksowo wyremontowana
Błąd w rachunkach, wybór wykonawcy remontu palmiarni do powtórki
Poznań
bitcoin shutterstock_1101721358
Bitcoin zyskuje, gdy srebro tanieje. Zmiana kierunku kapitału
BIZNES
Do pożaru doszło w Gdańsku
Pożar na budowie bloku w Gdańsku
Trójmiasto
Willa Glassa, ul. Piasta 12
Kiedyś mieszkały tu elity. Cztery podwarszawskie wille w rejestrze zabytków
WARSZAWA
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2431576363
Skutki ataku na Iran. Wzrost o kilkadziesiąt groszy na litrze
BIZNES
imageTitle
Legenda przestrzega Świątek. "Rywalki już zrozumiały, jak ją pokonać"
EUROSPORT
Izraelski atak na Bejrut
Syreny podczas relacji korespondenta TVN24. "To jest ten moment, kiedy powinienem przerwać"
Świat
Izraelskie naloty na miasto Sidon w Libanie
Wojsko izraelskie: musicie natychmiast się ewakuować
Świat
Przechwycenie irańskiej rakiety przez Żelazną Kopułę nad Zatoką Hajfy w Izraelu
Irański pocisk zestrzelony przez NATO. Zmierzał w kierunku Turcji
RELACJA
Rzucił kamieniem w komisariat i zaczął wyzywać policjantkę
Kamieniem wybił szybę w komisariacie, obraził policjantkę
Opole
Ośrodek narciarski w Hakubie (Japonia)
Nie żyje ośmiolatka przygnieciona skuterem śnieżnym
METEO
Łoś spacerował poboczem drogi
Łoś spacerował wzdłuż drogi
Najnowsze
Makak japoński Punch z pluszowym orangutanem
Ta historia poruszyła świat. Pluszak znika z półek
BIZNES
pap_20240704_0EZ 92 Izraelski samolot F-35 przelatuje nad południowym Libanem, widziany z północnego Izraela, 4 lipca 2024 r.
"Pierwsze w historii takie zestrzelenie"
Świat
imageTitle
Będą grać mimo zagrożenia? Kalendarz po staremu
EUROSPORT
Kobieta ugodziła nożem partnera
Chwyciła za nóż i ugodziła partnera
Olsztyn
imageTitle
Znów na dopingu. 162 mecze zawieszenia
EUROSPORT
Ajatollah Ali Chamenei na billboardzie na Placu Enqelab w Teheranie
Kulisy ataku na Chameneiego. Zhakowane kamery i "wyraźny obraz" kluczowego miejsca
Świat
Macki kamorry sięgają nawet do filiżanek z kawą
Kawa dobra dla serca, wątroby i nerek. Lekarz tłumaczy, dlaczego warto ją pić i w jakich ilościach
Zdrowie
Zwiń opisWięcej
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica