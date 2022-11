Władze Iranu zwolniły z więzienia popularnego piłkarza i dysydenta

czytaj dalej

W wyniku ataku rakietowego Rosjan na oddział położniczy szpitala w Wilniańsku w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy zginęło dwudniowe niemowlę. W czasie pogrzebu Serhija we wsi Nowosolne, według miejscowych mediów słychać było wybuchy. Jeden z portali, powołując się na burmistrza Melitopola, przekazał, że to siły ukraińskie zniszczyły wyrzutnię, której Rosjanie mieli użyć do przeprowadzonego w środę uderzenia.