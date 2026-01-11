Logo strona główna
Świat

"Każdy wasz atak spotka się z odpowiedzią". Iran ostrzega USA

Protesty w Iranie
Podpalony meczet podczas protestów w Iranie
Źródło: Reuters
Przewodniczący irańskiego parlamentu ostrzegł Waszyngton, że próba ingerencji w sytuację wewnętrzną w tym kraju spotka się ze zbrojnym odwetem. Prezydent Trump stwierdził w sobotę, że USA "gotowe są pomóc" demonstrującym Irańczykom.

- Amerykańskie bazy wojskowe na Bliskim Wschodzie oraz Izrael będą uzasadnionymi celami dla Iranu, jeśli Stany Zjednoczone zdecydują się na jakąkolwiek interwencję zbrojną w naszym kraju – powiedział w niedzielę przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Baqer Kalibaf.

Jest to odpowiedź na powtarzające się głosy poparcia ze strony Białego Domu wobec antyrządowych demonstracji w Iranie. Kalibaf zasugerował, że nie wybuchły one w sposób spontaniczny, lecz zostały zainspirowane z zewnątrz. Oskarżył on prezydenta USA Donalda Trumpa o wspieranie "terrorystycznej wojny" przeciwko Iranowi i ostrzegł go przed "błędnymi kalkulacjami".

W sobotę prezydent Donald Trump po raz kolejny zasugerował, że Stany Zjednoczone mogłyby włączyć się w sytuację wewnętrzną Iranu. "Iran spogląda ku wolności, być może jak nigdy dotąd. USA są gotowe pomóc!" - napisał w serwisie społecznościowym Truth Social. W piątek ostrzegł z kolei irański reżim, by "nie zaczynał strzelać, bo USA również zaczną strzelać".

Trump wielokrotnie wymieniał Iran wśród państw, w których USA mogą przeprowadzić kolejną zbrojną interwencję po operacji w Wenezueli z początku stycznia, w ramach której uprowadzono z Caracas tamtejszego przywódcę Nicolasa Maduro.

"Iran spogląda ku wolności". USA "są gotowe pomóc"
"Iran spogląda ku wolności". USA "są gotowe pomóc"

Reakcja Izraela

W niedzielę agencja Reutersa podała, że Izrael jest w stanie wysokiej gotowości na wypadek ewentualnej interwencji Stanów Zjednoczonych w Iranie. Powołała się na trzy izraelskie źródła posiadające wiedzę na ten temat. Nie wyjaśniono jednak, co w praktyce oznacza stan wysokiej gotowości.

W sobotę premier Izraela Benjamin Netanjahu i sekretarz stanu USA Marco Rubio przeprowadzili rozmowę telefoniczną, podczas której omówili możliwe scenariusze amerykańskiej interwencji w Iranie.

W czerwcu ubiegłego roku Izrael i Iran stoczyły 12-dniową wojnę. W tym czasie w izraelskich atakach na Iran zginęło co najmniej 430 osób, a 3500 zostało rannych. W odwetowych atakach rakietowych Iranu śmierć poniosło co najmniej 31 mieszkańców Izraela. Wojna zakończyła się rozejmem wynegocjowanym za pośrednictwem USA i Kataru.

Kolejna noc protestów w Iranie. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych

Kolejna noc protestów w Iranie. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych

Francuskie wizy i loty do Moskwy. Reżim szykuje się na najgorsze

Francuskie wizy i loty do Moskwy. Reżim szykuje się na najgorsze

Przyczyny protestów w Iranie

Antyrządowe protesty w Iranie trwają od 28 grudnia. Rozpoczęły się od strajku związanego z gwałtownym spadkiem wartości krajowej waluty i trudną sytuacją ekonomiczną. Od kilku lat Iran boryka się z inflacją na poziomie 30-40 procent, przy czym ceny żywności w 2025 roku wzrosły o ponad 70 proc. Gwałtowne przyspieszenie spadku waluty nastąpiło po izraelsko-amerykańskich atakach na irańską infrastrukturę nuklearną w czerwcu 2025 roku.

Choć iskrą zapalną protestów była katastrofalna sytuacja ekonomiczna, jednak demonstracje szybko przybrały wymiar polityczny i zaczęły obejmować postulaty wymierzone w fundamenty Republiki Islamskiej.

Analitycy zwracają jednak uwagę, że skandowane hasła "Niech żyje szach" są bardziej wyrazem sprzeciwu wobec obecnego systemu niż realnym postulatem o powrót do monarchii. Choć syn obalonego w 1979 roku szacha, mieszkający w USA Reza Pahlawi zyskuje na popularności, wielu Irańczyków odnosi się do monarchii z rezerwą.

Protesty w Iranie
Protesty w Iranie
Źródło: MAHSA/MEI/SIPA/SIPA/East News

Odpowiedź reżimu

Władze odpowiedziały m.in. trwającą już ponad dwie doby niemal całkowitą blokadą internetu. Ma ona na celu nie tylko sparaliżowanie koordynacji protestów, ale przede wszystkim ukrycie przed światem skali brutalności służb bezpieczeństwa. W warunkach niemal całkowitego odcięcia dostępu do niezależnych informacji trudno ustalić liczbę demonstrujących we wszystkich prowincjach kraju.

Według najnowszych szacunków, od początku protestów w wyniku brutalnych represji władz życie straciło już co najmniej 116 osób. Jak podaje Agencja Informacyjna Aktywistów Praw Człowieka (HRANA), organizacja pozarządowa z siedzibą w USA, liczba ta obejmuje tylko potwierdzone zgony i w rzeczywistości może być wyższa. Siedmioro ofiar nie ukończyło jeszcze 18 roku życia.

Jeśli chodzi o aresztowanych, to do końca dnia w sobotę ich liczba sięgnęła 2638, z czego znana jest tożsamość i dokładne miejsce aresztowania 628 osób, natomiast w przypadku pozostałych wiadomo, że zostały one zatrzymane, ale brakuje dokładnych danych. Tylko w sobotę aresztowano 327 osób.

To największa fala protestów przeciw irańskiej teokracji od 2022 roku, kiedy to kraj ogarnęły protesty i zamieszki po śmierci przetrzymywanej w areszcie za nieprawidłowe noszenie hidżabu 22-letniej Mahsy Amini, która zginęła z rąk policjantów. Według szacunków organizacji broniących prawa człowieka w brutalnie tłumionych wystąpieniach zginęło wówczas ponad 500 osób.

Autorka/Autor: mgk

Źródło: tvn24.pl, Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: MAHSA/MEI/SIPA/SIPA/East News

Protesty antyrządowe w IranieIranDonald TrumpUSAIzrael
