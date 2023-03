Opozycja ogłosiła postulaty. "Wszyscy Irańczycy oddani idei wolności muszą się zjednoczyć"

Organizacja pozarządowa Sojusz na rzecz Demokracji i Wolności w Iranie (ADFI) poinformowała w piątek o publikacji Karty Mahsy. Jest to zbiór postulatów dotyczących systemowych zmian w Iranie, wzywających do obalenia reżimu ajatollahów, sprawiedliwości dla ofiar Islamskiej Republiki i budowy wolnego kraju o "świecko-demokratycznym ustroju".

Wśród sygnatariuszy syn ostatniego szacha Iranu i laureatka Nagrody Nobla

Jednym z postulatów "świecko-demokratyczny" ustrój kraju

Następnie aktywiści, działający wewnątrz Iranu, powinni podjąć dalsze kroki, w tym utworzyć radę do spraw przekazania władzy oraz określić, w jaki sposób to nastąpi. Stwierdzono, że taka akcja wymaga udziału "wszystkich obywateli, specjalizujących się w różnych dziedzinach, którzy zostaną zaproszenie do przyłączenia się do komitetów, zajmujących się przejściem z Republiki Islamskiej" do "ustroju świecko-demokratycznego".