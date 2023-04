"Ja dostanę szklane oko, a wy medal". Młoda Iranka pisze do funkcjonariuszy, którzy do niej strzelali

"Dziękuję, że pozbawiliście mnie wzroku. Otworzyło to oczy wielu innym ludziom" - napisała pod jednym z postów Tavokolian, która we wrześniu ubiegłego roku, podczas jednego z protestów w Meszhedzie, została oślepiona na prawe oko wskutek działań irańskich służb porządkowych. Udostępniane przez nią w mediach społecznościowych wpisy zwróciły bowiem uwagę internautów z całego świata na problem brutalności funkcjonariuszy. Na samym Instagramie publikowane przez nią treści śledzi obecnie ponad 84 tysiące użytkowników.

Ofiary protestów w Iranie zabierają głos

W marcu 2023 roku Tavokolian wyjechała z Iranu do Włoch , gdzie przeszła operację usunięcia pozostałych w jej oczodole fragmentów kuli. Zabieg zakończył się sukcesem. Będąc jeszcze w szpitalu, kobieta nagrała wideo, w którym oświadczyła, że obecnie jej celem jest nagłośnienie krzywdy, jakiej doznała zarówno ona sama, jak i inni protestujący. "Wkrótce ja dostanę szklane oko, a wy medal" - napisała jeszcze przed zabiegiem, kierując swoje słowa bezpośrednio do funkcjonariuszy, którzy celowali w jej twarz.

W internecie znaleźć można jednak relacje innych poszkodowanych. Jedną z nich jest 21-letnia studentka prawa Ghazal Ranjkesh, która w listopadzie 2022 roku również została postrzelona w oko podczas protestów. Jako jedna z pierwszych podzieliła się w sieci swoją historią, dodając nagrane na szpitalnym łóżku wideo, na którym mimo cieknącej z oka krwi, składa palce w znak V (symbol zwycięstwa i wolności - red.). Opatrzyła je skierowanym do funkcjonariuszy opisem: "Dlaczego strzelając do mnie mieliście uśmiechy na twarzach?".

- Jestem dumny, że poświęciłem swoje oko dla wolności innych ludzi - powiedział Mohammad Farzi, którego historię opisuje BBC. Jak dodał, nie żałuje udziału w proteście, podczas którego został postrzelony w oko. Choć jego wzrok można było uratować, ze względu na wysokie koszty leczenia został zmuszony do jego przerwania po dwóch operacjach. Wspiera on jednak inne ofiary, które odniosły podobne obrażenia. Gdy Elahe Tavokolian miała poddać się kolejnej operacji, przemierzył ponad 900 kilometrów, by odwiedzić ją w szpitalu i dodać jej otuchy. - To jedyne, co mogę zrobić. Rozumiemy swój ból i musimy być wsparciem dla siebie nawzajem - ocenił 32-latek.