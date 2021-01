Iran zadowolony. "Trump i spółka trafiają na śmietnik historii"

Zdaniem prezydenta Iranu Hasana Rowhaniego teraz do Stanów Zjednoczonych będzie należał ruch w kwestii powrotu tego kraju do umowy nuklearnej, z której USA wycofały się w 2018 roku . - Dziś piłka jest po stronie Stanów Zjednoczonych - mówił w telewizyjnym wystąpieniu Rowhani przed zaprzysiężeniem Bidena.

Wybrany przez Bidena na nowego sekretarza stanu Antony Blinken powiedział we wtorek, że polityka Trumpa uczyniła Iran "bardziej niebezpiecznym". Blinken potwierdził też chęć Bidena do szybkiego powrotu USA do porozumienia nuklearnego, ale uzależnił to od wcześniejszego powrotu Iranu do ścisłego przestrzegania jego zobowiązań.