Iran pochwalił się nową bazą Gwardii Rewolucyjnej, nie ujawnił lokalizacji. "Mała część wielkich możliwości"

Iran opublikował w poniedziałek nagrania przedstawiające nową bazę Gwardii Rewolucyjnej, wyposażoną między innymi w pociski manewrujące i balistyczne oraz sprzęt do "wojny elektronicznej". - To, co dziś widzimy, to mała część wielkich i rozległych możliwości rakietowych sił morskich Gwardii Rewolucyjnej - powiedział dowódca Gwardii generał dywizji Hossein Salami. Lokalizacja bazy nie została ujawniona.