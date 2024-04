Niemcy i Austria wzywają obywateli do opuszczenia Iranu, wstrzymały loty

W związku z ryzykiem eskalacji napięcia pomiędzy Iranem i Izraelem MSZ Niemiec wezwało swoich obywateli, przebywających w Iranie, do opuszczenia tego kraju. Z kolei Austrian Airlines, ostatnie zachodnioeuropejskie linie lotnicze oferujące loty do Iranu, poinformowały o zawieszeniu wszystkich połączeń z Wiednia do Teheranu.