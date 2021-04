Brytyjski premier: okrutna, nieludzka i zupełnie nieuzasadniona decyzja

W połowie marca Nazanin Zaghari-Ratcliffe, szefowa projektu Fundacji Thomson Reuters, organizacji charytatywnej należącej do tej agencji prasowej, stanęła przed sądem, choć zaledwie tydzień wcześniej została zwolniona z aresztu domowego na mocy aktu łaski podpisanego w ubiegłym roku przez najwyższego przywódcę duchowo-politycznego Iranu, nazywanego też Najwyższym Prawnikiem Muzułmańskim, ajatollaha Alego Chamenei. O ponownym skazaniu swej klientki na rok więzienia poinformował w poniedziałek agencję Associated Press jej adwokat.

Decyzja Iranu "okrutna, nieludzka i zupełnie nieuzasadniona"

"Decyzja Iranu o skazaniu na kolejny rok więzienia Nazanin Zaghari-Ratcliffe jest okrutna, nieludzka i zupełnie nieuzasadniona. Powinna móc wrócić do rodziny w Wielkiej Brytanii, a my będziemy nadal robić wszystko co w naszej mocy, by sprowadzić ją do domu" – dodał szef brytyjskiego rządu we wpisie na Twitterze.