Nawet 10 lat więzienia za niewłaściwy ubiór. Władze pracują nad nowym prawem

Jak podaje CNN, władze Iranu pracują nad nowym prawem wymierzonym w kobiety. Według stacji w 70-stronicowym projekcie ustawy znajduje się szereg propozycji, w tym wydłużenie kary więzienia dla kobiet nienoszących hidżabu oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji do namierzania tych, które nie stosują się do rygorystycznych zasad ubioru. Dokument wkrótce trafi pod obrady parlamentu, który ma nad nim zagłosować w ciągu dwóch miesięcy - podała irańska państwowa agencja Mehr.

Rygorystyczna ustawa dotycząca hidżabu

Wśród proponowanych nowych regulacji znajduje się podniesienie kar za nienoszenie hidżabu - ma za to grozić od 5 do 10 lat pozbawienia wolności oraz grzywna w wysokości 360 mln irańskich riali, czyli ok. 35 tys. zł. Obecnie kara wynosi od 10 dni do dwóch miesięcy więzienia lub wiąże się z grzywną do 500 tys. irańskich riali (ok. 50 zł).