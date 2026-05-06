Noblistka "na granicy życia i śmierci". Przeszła dwa zawały serca Oprac. Paulina Borowska |

Rodzina przebywającej w więzieniu Narges Mohammadi Źródło: Reuters Archive

W piątek fundacja założona przez Narges Mohammadi poinformowała, że 54-letnia irańska laureatka Pokojowej Nagrody Nobla została w trybie nagłym przewieziona z więzienia do szpitala po tym, gdy jej stan zdrowia uległ "katastrofalnemu pogorszeniu". Kobieta odsiaduje karę pozbawienia wolności w rodzinnym mieście Zandżan w Iranie. 24 marca i 1 maja najprawdopodobniej przeszła dwa zawały serca.

Po hospitalizacji jej stan się nie poprawił. W sobotę Norweski Komitet Noblowski wezwał irańskie władze do natychmiastowego zapewnienia Mohammadi specjalistycznej opieki medycznej.

Nowe fakty o stanie zdrowia noblistki

We wtorek prawniczka Mohammadi Chirinne Ardakani poinformowała na konferencji prasowej w Paryżu, że 54-latka jest "na granicy życia i śmierci". - Nigdy tak bardzo nie baliśmy się o życie Narges, może nas opuścić w każdej chwili - oświadczyła. Dodała, że "nie walczymy tylko o jej wolność, walczymy o to, by jej serce biło".

Pełnomocnicy noblistki zarzucili irańskiej służbie więziennej skrajne lekceważenie potrzeb poważnie chorej osoby. Podkreślili, że została przeniesiona do szpitala "po 140 dniach systematycznych zaniedbań medycznych". Według doniesień, w trakcie pobytu w więzieniu kobieta schudła 20 kilogramów, stała się "nie do poznania" i ma trudności z mówieniem.

Także we wtorek głos zabrał mąż kobiety, Taghi Rahmani. - Bardzo się boimy, ponieważ choroby, na które cierpi Narges, takie jak nadciśnienie czy zatorowość płucna, mogą doprowadzić do jej śmierci - powiedział w rozmowie z Reutersem. Dodał, że obecnie ma utrudniony kontakt z żoną z powodu braku dostępu do internetu w Iranie.

Rahmani przekazał, że irańskie władze zgodziły się, by kobieta przez tydzień mogła przebywać w szpitalu. Rodzina kobiety domaga się jednak przewiezienia jej z miasta Zandżan do Teheranu, gdzie mogłaby otrzymać lepszą opiekę medyczną. - Nawet jeśli jej stan nieco się poprawi, to jeśli zostanie odesłana z powrotem do więzienia, jej stan znów się pogorszy, tego się obawiamy - powiedział.

Jednocześnie według mężczyzny wojna USA z Iranem pogorszyła sytuację kobiety, poprzez zwiększenie kontroli nad nią. - Narges jest aktywistką, która gdziekolwiek się pojawia, angażuje się w działania, a dla represyjnego systemu ta aktywność stanowi zagrożenie - dodał.

Kim jest Narges Mohammadi?

Na przełomie stycznia i lutego Mohammadi rozpoczęła strajk głodowy w proteście przeciwko bezprawnemu uwięzieniu i trudnym warunkom przetrzymywania. Kobieta od 2016 roku odbywa karę więzienia. W kilku procesach została skazana łącznie na 16 lat pozbawienia wolności. W 2024 roku tymczasowo zwolniono ją z odbywania kary z powodu złego stanu zdrowia, ale 12 grudnia 2025 roku ponownie aresztowano.

Mohammadi jest jedną z najbardziej znanych działaczek na rzecz praw człowieka w Iranie. W uzasadnieniu decyzji o przyznaniu Nagrody Nobla w 2023 roku Norweski Komitet Noblowski napisał, że otrzymała ją m.in. za "walkę przeciw opresji kobiet w Iranie oraz propagowanie praw człowieka i wolności jednostki".

