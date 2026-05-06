Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Noblistka "na granicy życia i śmierci". Przeszła dwa zawały serca

|
pap_20241218_2KU
Rodzina przebywającej w więzieniu Narges Mohammadi
Źródło: Reuters Archive
Laureatka Pokojowej Nagrody Nobla Narges Mohammadi jest w ciężkim stanie po przebytych zawałach serca - informują bliscy kobiety oraz jej prawnicy. Kobieta odbywa w Iranie karę pozbawienia wolności.

W piątek fundacja założona przez Narges Mohammadi poinformowała, że 54-letnia irańska laureatka Pokojowej Nagrody Nobla została w trybie nagłym przewieziona z więzienia do szpitala po tym, gdy jej stan zdrowia uległ "katastrofalnemu pogorszeniu". Kobieta odsiaduje karę pozbawienia wolności w rodzinnym mieście Zandżan w Iranie. 24 marca i 1 maja najprawdopodobniej przeszła dwa zawały serca.

Po hospitalizacji jej stan się nie poprawił. W sobotę Norweski Komitet Noblowski wezwał irańskie władze do natychmiastowego zapewnienia Mohammadi specjalistycznej opieki medycznej.

"Kiedy ją zobaczyli, byli zszokowani". Więziona noblistka mogła mieć zawał serca
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Kiedy ją zobaczyli, byli zszokowani". Więziona noblistka mogła mieć zawał serca

Nowe fakty o stanie zdrowia noblistki

We wtorek prawniczka Mohammadi Chirinne Ardakani poinformowała na konferencji prasowej w Paryżu, że 54-latka jest "na granicy życia i śmierci". - Nigdy tak bardzo nie baliśmy się o życie Narges, może nas opuścić w każdej chwili - oświadczyła. Dodała, że "nie walczymy tylko o jej wolność, walczymy o to, by jej serce biło".

Pełnomocnicy noblistki zarzucili irańskiej służbie więziennej skrajne lekceważenie potrzeb poważnie chorej osoby. Podkreślili, że została przeniesiona do szpitala "po 140 dniach systematycznych zaniedbań medycznych". Według doniesień, w trakcie pobytu w więzieniu kobieta schudła 20 kilogramów, stała się "nie do poznania" i ma trudności z mówieniem.

Także we wtorek głos zabrał mąż kobiety, Taghi Rahmani. - Bardzo się boimy, ponieważ choroby, na które cierpi Narges, takie jak nadciśnienie czy zatorowość płucna, mogą doprowadzić do jej śmierci - powiedział w rozmowie z Reutersem. Dodał, że obecnie ma utrudniony kontakt z żoną z powodu braku dostępu do internetu w Iranie.

Rahmani przekazał, że irańskie władze zgodziły się, by kobieta przez tydzień mogła przebywać w szpitalu. Rodzina kobiety domaga się jednak przewiezienia jej z miasta Zandżan do Teheranu, gdzie mogłaby otrzymać lepszą opiekę medyczną. - Nawet jeśli jej stan nieco się poprawi, to jeśli zostanie odesłana z powrotem do więzienia, jej stan znów się pogorszy, tego się obawiamy - powiedział.

Jednocześnie według mężczyzny wojna USA z Iranem pogorszyła sytuację kobiety, poprzez zwiększenie kontroli nad nią. - Narges jest aktywistką, która gdziekolwiek się pojawia, angażuje się w działania, a dla represyjnego systemu ta aktywność stanowi zagrożenie - dodał.

Kim jest Narges Mohammadi?

Na przełomie stycznia i lutego Mohammadi rozpoczęła strajk głodowy w proteście przeciwko bezprawnemu uwięzieniu i trudnym warunkom przetrzymywania. Kobieta od 2016 roku odbywa karę więzienia. W kilku procesach została skazana łącznie na 16 lat pozbawienia wolności. W 2024 roku tymczasowo zwolniono ją z odbywania kary z powodu złego stanu zdrowia, ale 12 grudnia 2025 roku ponownie aresztowano.

Mohammadi jest jedną z najbardziej znanych działaczek na rzecz praw człowieka w Iranie. W uzasadnieniu decyzji o przyznaniu Nagrody Nobla w 2023 roku Norweski Komitet Noblowski napisał, że otrzymała ją m.in. za "walkę przeciw opresji kobiet w Iranie oraz propagowanie praw człowieka i wolności jednostki".

Przyznano Pokojową Nagrodę Nobla
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Przyznano Pokojową Nagrodę Nobla

Źródło: PAP, Reuters, "Guardian", tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Nooshin Jafari/Middle East Images/Abaca/PAP

Udostępnij:
Tagi:
IranNagroda Nobla
Paulina Borowska
Paulina Borowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
shutterstock_2719167559
Tak ma działać nowe wsparcie dla osób 65 plus. Kto dostanie bon?
Zdrowie
Działania służb przy ul. Powązkowskiej
Dwa ciała na Żoliborzu. Jedno w mieszkaniu, drugie przed budynkiem. Śledztwo
WARSZAWA
"Najważniejsze" dla strażaków jest wsparcie z powietrza
Pożar na Lubelszczyźnie przybiera na sile. "Tego się obawialiśmy"
Lublin
Matura 2026. Pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym w XIII Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie
Co było na maturze z angielskiego? Zobacz arkusze
Polska
Burza
Silnie wieje, niedługo zagrzmi. IMGW wydał alarmy
METEO
imageTitle
Brutalny faul, polała się krew. Sędziowie aż zmienili decyzję
EUROSPORT
Ojczym i matka Kamila przed sądem
Wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy
Katowice
Problemy z wodą mieszkańców podwarszawskiego Józefosławia
"Żart, który trwa już kilka lat". Brakuje wody na prysznic i pranie
Katarzyna Kędra
sędzia
"Naruszenie tego woła o pomstę do nieba". Stępień o sytuacji w TK
Polska
imageTitle
Była msza w jego intencji. Chce znów na ring
EUROSPORT
Grzegorz Ryś
Miał "naprawić krzywdy", zamiast tego "życzy obfitości Bożych łask"
Kraków
Trwa walka z pożarem na Lubelszczyźnie
Alert RCB dla kolejnego województwa. "Zachowaj ostrożność"
METEO
Elon Musk
Astronomiczne żądania Muska. Spór z OpenAI
BIZNES
"To inwigilacja"? Co wiadomo o unijnej aplikacji do weryfikacji wieku
Koniec anonimowości w internecie? Co planuje UE
Gabriela Sieczkowska
Tomasz Lenz
Zabieg syna senatora bez kolejki i dokumentacji. Jest kara dla szpitala
Kujawsko-Pomorskie
Jest afera Zondacrypto, a ustawa o kryptowalutach zawetowana
Wyższe kary za przestępstwa kryptowalutowe. Już znamy rządowy projekt
BIZNES
Donald Tusk
Decyzja ETPC w sprawie sędziów TK. Jest komentarz Tuska
Polska
Księżna Kate
Ogłosili plany księżnej. Pierwszy taki wyjazd od lat
Świat
Motocyklista wpadł do przydrożnego rowu
Ścigany motocyklista wjechał do rowu, potem schował się pod ciężarówką
Wrocław
Maszyna zamiast serca: niezwykły przypadek kardiochirurgów z USK
Dwa tygodnie bez działającego serca. Decyzja lekarzy była błyskawiczna
Zdrowie
Justyna Walczak z córką Marysią, chorą na zespół sercowo-twarzowo-skórny
Neurolog: wiele wrzucaliśmy do worka "autyzm". Dziś wiemy więcej
Zuzanna Kuffel
Karol Nawrocki
Prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy o kryptowalutach
BIZNES
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos
Problemy sąsiada Polski. "Ponury nastrój się pogłębił"
BIZNES
Kilkudniowy łoszak znaleziony na posesji pod Sochaczewem
Znalazł łoszaka na posesji. Zwierzę nie mogło stanąć na nogach
WARSZAWA
imageTitle
Obrażał podczas meczu, ekspresowa reakcja. Zatrzymany 71-latek
EUROSPORT
Irańczycy idą obok antyamerykańskiego muralu na ulicy w Teheranie
Trwają rozmowy w sprawie zakończenia wojny. "Jesteśmy coraz bliżej"
Świat
Nie żyją dwie osoby (zdjęcie ilustracyjne)
Policja podejrzewała samobójstwo nastolatki. Okazało się, że było upozorowane
Poznań
Białołęcka pod wodą
Brakuje chodników i drogi rowerowej, po deszczu ulica zamienia się w jezioro. Wreszcie remont
WARSZAWA
Donald Tusk podczas posiedzenia sztabu kryzysowego
Sztab kryzysowy z udziałem premiera. "Niepokojący element"
Lublin
MV Hondius u wybrzeży Wysp Zielonego Przylądka
Wyruszyli w rejs do najdalszych zakątów Ziemi. "Zamienił się w koszmar"
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica