Iran na czarnej liście za finansowanie terroryzmu. "Zagrożenia dla międzynarodowego systemu finansowego"

Międzynarodowa Grupa Specjalna do spraw Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) umieściła w piątek na swojej czarnej liście Iran za finansowanie terroryzmu. - To jest motywowane nie względami technicznymi, ale politycznymi - skomentował szef Banku Centralnego Iranu Abdolnasser Hemmati.

"Biorąc pod uwagę fakt, iż Iran nie wdrożył konwencji z Palermo i innych regulacji, dotyczących finansowania terroryzmu i zgodnych z naszymi standardami, FATF wzywa swoich członków oraz wszystkie jurysdykcje do zastosowania skutecznych środków zaradczych" - oświadczyła Międzynarodowa Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy.

Konwencja z Palermo z 2000 roku to jeden z 14 uniwersalnych instrumentów prawnych, wypracowanych do walki z terroryzmem przez ONZ, jej wyspecjalizowane agendy oraz Międzynarodową Agencję Energii Atomowej. Dzięki tym umowom powstały uregulowania prawne, pozwalające na ściganie i pociąganie do odpowiedzialności karnej sprawców aktów terroru.