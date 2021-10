MSZ Iranu: chcemy wrócić do negocjacji dotyczących umowy nuklearnej przed listopadem

Zakładamy wznowienie rozmów dotyczących umowy nuklearnej przed początkiem listopada - zadeklarował w poniedziałek rzecznik irańskiego MSZ Said Chatibzadeh. Prowadzone ze światowymi mocarstwami negocjacje zostały zawieszone na początku sierpnia.

Rzecznik irańskiego MSZ Said Chatibzadeh ocenił, że powrót do rozmów nie powinien zająć więcej niż 90 dni, czyli ich wznowienie powinno nastąpić przed początkiem listopada.

Porozumienie nuklearne z 2015 roku

Biden jako nowy prezydent zadeklarował chęć powrotu do układu z Iranem. Do tej pory odbyło się sześć rund toczących się w Wiedniu rozmów dotyczących powrotu do umowy.